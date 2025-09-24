ETV Bharat / state

पढ़ाई से वंचित छात्र को स्कूल में मिला एडमिशन; कोर्ट ने शिक्षा अधिकारी को किया था तलब, जानिए क्या है पूरा मामला?

बाराबंकी : साढ़े तीन साल पहले भाभी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर उसकी लाश घाघरा नदी में फेंकने के मामले में बीते सोमवार को बाराबंकी की एक अदालत ने आरोपी पति और उसकी भाभी को दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. दोषी पति ने अपने बच्चों का आधारकार्ड नहीं दिया था. जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी. कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था. जिसके बाद बुधवार को एक बच्चे का एडमिशन कक्षा सात में करा दिया गया है.



अभियोजन अधिकारी अरविंद राजपूत ने बताया कि इस मामले को कोर्ट ने संज्ञान लिया और बीएसए को तलब किया था. मंगलवार को बीएसए संतोष कुमार देव पांडे कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बिना आधार कार्ड के एडमिशन कराने का आश्वासन दिया. बीएसए ने तत्काल पूरे खंड शिक्षा अधिकारी को एडमिशन कराने के आदेश दिए. साथ ही बच्चों के आधार कार्ड के नंबर पुराने स्कूल से खोजने के निर्देश दिए थे. बीएसए के निर्देश पर बुधवार को बच्चे का एडमिशन उच्च प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया है. बीईओ ने पत्र भेजकर बीएसए को सूचित किया कि छात्र का नाम प्रवेश पंजिका पर दर्ज कराते हुए उसे निशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध करा दी गई हैं.

