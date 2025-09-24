ETV Bharat / state

पढ़ाई से वंचित छात्र को स्कूल में मिला एडमिशन; कोर्ट ने शिक्षा अधिकारी को किया था तलब, जानिए क्या है पूरा मामला?

बीएसए संतोष कुमार देव पांडे ने बताया कि बच्चे का एडमिशन कक्षा सात में करा दिया गया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 11:55 PM IST

2 Min Read
बाराबंकी : साढ़े तीन साल पहले भाभी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर उसकी लाश घाघरा नदी में फेंकने के मामले में बीते सोमवार को बाराबंकी की एक अदालत ने आरोपी पति और उसकी भाभी को दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. दोषी पति ने अपने बच्चों का आधारकार्ड नहीं दिया था. जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी. कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था. जिसके बाद बुधवार को एक बच्चे का एडमिशन कक्षा सात में करा दिया गया है.


अभियोजन अधिकारी अरविंद राजपूत ने बताया कि इस मामले को कोर्ट ने संज्ञान लिया और बीएसए को तलब किया था. मंगलवार को बीएसए संतोष कुमार देव पांडे कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बिना आधार कार्ड के एडमिशन कराने का आश्वासन दिया. बीएसए ने तत्काल पूरे खंड शिक्षा अधिकारी को एडमिशन कराने के आदेश दिए. साथ ही बच्चों के आधार कार्ड के नंबर पुराने स्कूल से खोजने के निर्देश दिए थे. बीएसए के निर्देश पर बुधवार को बच्चे का एडमिशन उच्च प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया है. बीईओ ने पत्र भेजकर बीएसए को सूचित किया कि छात्र का नाम प्रवेश पंजिका पर दर्ज कराते हुए उसे निशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध करा दी गई हैं.

बीएसए संतोष कुमार देव पांडे ने बताया कि पहले ये दोनों बच्चे अपने गांव वाले स्कूल में पढ़ते थे. एक बच्चे ने नाना के यहां रहकर प्राइमरी स्कूल से कक्षा चार और फिर पांच पास किया था. उन्होंने बताया कि छात्रा के आधार कार्ड को लेकर अभी कोई इश्यू नहीं है, हालांकि दोनों के आधार नम्बर मिल गए हैं, लेकिन बगैर ओटीपी के नहीं निकल पाएंगे. फिलहाल एक बच्चे का एडमिशन कक्षा सात में करा दिया गया है. दोनों के आधार कार्ड के लिए आधार प्राधिकरण को लिखा जा रहा है, ताकि दोनों को आधार कार्ड मिल जाए और आगे कोई समस्या न हो.

