बाराबंकी के SRMU ने सरकारी जमीन पर किया अवैध कब्जा; तहसीलदार ने दिए कार्रवाई के आदेश, 28 लाख रुपये की होगी वसूली - BARABANKI SRMU ILLEGAL OCCUPATION

तहसीलदार ने अवैध कब्जा हटवा कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, LLB कोर्स विवाद से सुर्खियों में है विश्वविद्यालय.

अवैध कब्जे के मामले में होगी कार्रवाई.
अवैध कब्जे के मामले में होगी कार्रवाई. (Photo Credit; ABVP Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 8:10 PM IST

बाराबंकी : श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (SRMU) पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगा है. तहसीलदार नवाबगंज ने कब्जा हटवाकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा 27 लाख 96 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति के भी आदेश दिए हैं. अवैध कब्जा एक साल पहले किया गया था. तहसीलदार के आदेश के अनुसार सरकारी जमीन को विश्वविद्यालय की बाउंड्रीवाल के अंदर कर दिया गया है.

LLB कोर्स विवाद के कारण श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी इस समय सुर्खियों में है. अब यूनिवर्सिटी की ओर से सरकारी जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है. देवा-चिनहट मार्ग पर नवाबगंज तहसील इलाके के ग्राम हड़ौरी में यह विवि स्थित है. तहसीलदार के आदेश के अनुसार यूनिवर्सिटी के लखनऊ के रहने वाले मालिक ने परती और तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे अपनी यूनिवर्सिटी की बाउंड्रीवाल के अंदर कर लिया है.

लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में किया था कब्जे का जिक्र : लेखपाल ने इस मामले में 17 मई 2025 को रिपोर्ट दाखिल की थी. इसके बाद 21 मई 2025 को ग्राम समाज की ओर से वाद दायर हुआ. लेखपाल की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम हड़ौरी की कई गाटा संख्या की कुल भूमि तकरीबन 300 एयर पर अवैध कब्जा है. ये जमीन अब विश्वविद्यालय की बाउंड्रीवाल के अंदर है. इस अतिक्रमण से ग्रामसभा को 27 लाख 96 हजार रुपये की क्षति हुई है. मामले में वादी को आपत्ति प्रस्तुत करने के 05 जुलाई, 19 जुलाई और 04 अगस्त 2025 को मौका दिया गया था.

इसके बावजूद मामले में कोई आपत्ति नहीं दाखिल की गई. इसके बाद तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह ने 25 अगस्त 2025 को आदेश जारी कर अवैध कब्जा हटवाने के आदेश दिए. 27 लाख 96 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति भी लगाई गई है. तहसीलदार ने आदेश दिया कि कब्जा हटवाकर कागजात कोर्ट में दाखिल किया जाए.

तहसीलदार के आदेश.
तहसीलदार के आदेश. (Photo Credit; Tehsildar Office)

तहसीलदार बोले-क्षतिपूर्ति भी वसूली जाएगी, कब्जा भी हटवाएंगे : तहसीलदार सदर भूपेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि नियमानुसार नोटिस देने के बाद एक महीने तक विपक्षी के पास ऊपरी कोर्ट में जाने का समय होता है. अगर इस दौरान कुछ न हुआ या फिर 24 सितंबर 2025 तक विपक्षी SRMU मालिक ने क्षतिपूर्ति को अदा नहीं किया या अवैध कब्जा नहीं छोड़ा तो प्रशासन क्षतिपूर्ति वसूल करने के बाद कब्जा भी हटवाएगा. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

अब जानिए क्यों सुर्खियों में है SRMU : 1 सितंबर को ABVP ने नेतृत्व में काफी संख्या में छात्र-छात्राओं ने हंगामा किया था. यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगा दिया था. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था. इसमें कई छात्र-छात्राएं घायल हो गए थे. छात्रों ने आरोप लगाया था कि विवि के एलएलबी कोर्स की मान्यता साल 2023 में ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया से समाप्त की जा चुकी है. इसके बावजूद इस कोर्स में दाखिले लिए गए. 4 साल से विवि ने परीक्षा भी नहीं कराई. घटना पर सीएम ने भी संज्ञान लिया था. मामले में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है. जांच भी चल रही है. हालांकि अब SRMU ने आनन फानन में एलएलबी क्लासेस चलाने का प्रोविजनल एप्रूवल ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं.

TAGGED:

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

