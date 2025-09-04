बाराबंकी : श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (SRMU) पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगा है. तहसीलदार नवाबगंज ने कब्जा हटवाकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा 27 लाख 96 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति के भी आदेश दिए हैं. अवैध कब्जा एक साल पहले किया गया था. तहसीलदार के आदेश के अनुसार सरकारी जमीन को विश्वविद्यालय की बाउंड्रीवाल के अंदर कर दिया गया है.

LLB कोर्स विवाद के कारण श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी इस समय सुर्खियों में है. अब यूनिवर्सिटी की ओर से सरकारी जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है. देवा-चिनहट मार्ग पर नवाबगंज तहसील इलाके के ग्राम हड़ौरी में यह विवि स्थित है. तहसीलदार के आदेश के अनुसार यूनिवर्सिटी के लखनऊ के रहने वाले मालिक ने परती और तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे अपनी यूनिवर्सिटी की बाउंड्रीवाल के अंदर कर लिया है.

लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में किया था कब्जे का जिक्र : लेखपाल ने इस मामले में 17 मई 2025 को रिपोर्ट दाखिल की थी. इसके बाद 21 मई 2025 को ग्राम समाज की ओर से वाद दायर हुआ. लेखपाल की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम हड़ौरी की कई गाटा संख्या की कुल भूमि तकरीबन 300 एयर पर अवैध कब्जा है. ये जमीन अब विश्वविद्यालय की बाउंड्रीवाल के अंदर है. इस अतिक्रमण से ग्रामसभा को 27 लाख 96 हजार रुपये की क्षति हुई है. मामले में वादी को आपत्ति प्रस्तुत करने के 05 जुलाई, 19 जुलाई और 04 अगस्त 2025 को मौका दिया गया था.

इसके बावजूद मामले में कोई आपत्ति नहीं दाखिल की गई. इसके बाद तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह ने 25 अगस्त 2025 को आदेश जारी कर अवैध कब्जा हटवाने के आदेश दिए. 27 लाख 96 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति भी लगाई गई है. तहसीलदार ने आदेश दिया कि कब्जा हटवाकर कागजात कोर्ट में दाखिल किया जाए.

तहसीलदार के आदेश. (Photo Credit; Tehsildar Office)

तहसीलदार बोले-क्षतिपूर्ति भी वसूली जाएगी, कब्जा भी हटवाएंगे : तहसीलदार सदर भूपेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि नियमानुसार नोटिस देने के बाद एक महीने तक विपक्षी के पास ऊपरी कोर्ट में जाने का समय होता है. अगर इस दौरान कुछ न हुआ या फिर 24 सितंबर 2025 तक विपक्षी SRMU मालिक ने क्षतिपूर्ति को अदा नहीं किया या अवैध कब्जा नहीं छोड़ा तो प्रशासन क्षतिपूर्ति वसूल करने के बाद कब्जा भी हटवाएगा. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

अब जानिए क्यों सुर्खियों में है SRMU : 1 सितंबर को ABVP ने नेतृत्व में काफी संख्या में छात्र-छात्राओं ने हंगामा किया था. यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगा दिया था. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था. इसमें कई छात्र-छात्राएं घायल हो गए थे. छात्रों ने आरोप लगाया था कि विवि के एलएलबी कोर्स की मान्यता साल 2023 में ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया से समाप्त की जा चुकी है. इसके बावजूद इस कोर्स में दाखिले लिए गए. 4 साल से विवि ने परीक्षा भी नहीं कराई. घटना पर सीएम ने भी संज्ञान लिया था. मामले में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है. जांच भी चल रही है. हालांकि अब SRMU ने आनन फानन में एलएलबी क्लासेस चलाने का प्रोविजनल एप्रूवल ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : 48 घंटे में दोषी जेल नहीं भेजे गए तो होगा राज्यव्यापी आंदोलन, एबीवीपी की योगी सरकार से मांग,कहा- मुख्यमंत्री शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाएं

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं, LLB छात्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; लखनऊ में उग्र प्रदर्शन, CM योगी के आदेश के बाद 7 घंटे तक जांच

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, 19 घायल, SRMU में मान्यता को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन