गरीबी में बनाया थ्रेशर मॉडल, PM मोदी की डॉक्यूमेंट्री-मिशन शक्ति में शामिल; 12वीं की स्टूडेंट पूजा की रोचक कहानी

बाराबंकी की पूजा ने अपने अविष्कार से सबको हैरान किया, मिशन शक्ति फेज 5.0 की रोल मॉडल भी बनीं.

पूजा पाल ने बनाया थ्रेशर मॉडल
पूजा पाल ने बनाया थ्रेशर मॉडल (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 2:50 PM IST

5 Min Read
बाराबंकी: गरीबी और तमाम परेशानियों के बीच बाराबंकी के सिरौलीगौसपुर ब्लॉक के डलईपुरवा गांव की बेटी पूजा पाल ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है, जिसने उसे देश-प्रदेश की बेटियों के लिए मिसाल बना दिया. प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिवस पर लॉन्च हुई डॉक्यूमेंट्री कर्मयोग: एक अंतहीन यात्रा में पूजा पाल को शामिल किया गया है. अब उन्हें मिशन शक्ति फेज 5.0 का रोल मॉडल भी बना दिया गया है. शनिवार को हुए कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी और खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश शर्मा ने पूजा पाल को सम्मानित किया.

कौन हैं पूजा पाल?: पूजा पाल बाराबंकी के सिरौली गौसपुर ब्लॉक की रहने वाली हैं. वह गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं. पिता पुत्तीलाल राजगीर मजदूर हैं और माता सुनीला प्राथमिक विद्यालय अगेहरा में रसोइया हैं. पांच भाई-बहनों में पूजा दूसरे नंबर पर हैं. परिवार झोपड़ी में रहता है. पूजा बचपन से ही गांव में खेती-किसानी देखा करती हैं. वहीं से उन्हें नई सोच की प्रेरणा मिली.

पूजा पाल ने बनाया थ्रेशर मॉडल (Video Credit: ETV Bharat)

ऐसे आया आइडिया: पूजा ने साल 2020 में गांव में गेहूं की कटाई के दौरान थ्रेशर मशीन से धूल उड़ती देखी. धूल न केवल आंखों में लग रही थी, बल्कि सांस और खांसी की समस्या पैदा कर रही थी. उसी समय से पूजा के मन में इस परेशानी का समाधान खोजने का विचार आया.

कबाड़ से बनाया मॉडल: पूजा साल 2021 में उच्च प्राथमिक विद्यालय अगेहरा की छात्रा थीं. उस समय वह कक्षा 8 में पढ़ रही थीं. घर पर बिजली न होने के कारण पूजा बैटरी और मोमबत्ती के सहारे पढ़ाई करती थीं. इस दौरान उन्होंने घर का कबाड़ इकट्ठा किए और कुछ जरूरी सस्ते सामान खरीकर थ्रेशर मॉडल तैयार कर दिया. थ्रेशर मॉडल में धूल उड़ती नहीं थी.

मॉडल की खासियत
मॉडल की खासियत (Photo Credit: ETV Bharat)

मॉडल ने सबको किया हैरान: पूजा ने जब अपने शिक्षक राजीव श्रीवास्तव को यह मॉडल दिखाया तो वे बहुत प्रभावित हुए. लेकिन मॉडल में मौजूद खामियों को देख उन्होंने सुधार कराया. इन सुधारों के बाद थ्रेशर मॉडल इतना प्रभावी साबित हुआ कि इसने सबको हैरान कर दिया.

मॉडल इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ चयनित: पूजा का यह मॉडल भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है. यह मॉडल इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत चयनित हुआ है. मॉडल जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर चुना गया.

जानिए पूजा के बारे में
जानिए पूजा के बारे में (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी के टॉप 10 मॉडलों में चयनित: शिक्षक राजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में पूजा के थ्रेशर मॉडल का चयन उत्तर प्रदेश के टॉप 10 मॉडलों में हुआ. साल 2021-22 की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में थ्रेशर मॉडल की जमकर तारीफ हुई और इसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया.

60 मॉडलों में थ्रेशर को किया गया शामिल: 10 अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पूरे देश से 441 स्टूडेंट्स अपने-अपने मॉडलों के साथ पहुंचे. जिनमें केवल 60 मॉडलों का चयन किया गया. गर्व की बात रही कि इन 60 मॉडलों में पूजा के थ्रेशर मॉडल को भी शामिल किया गया. इस तरह पूजा ने इंस्पायर अवार्ड हासिल कर जिले का मान बढ़ाया.

छात्रा पूजा पाल
छात्रा पूजा पाल (Photo Credit: ETV Bharat)

जापानी वैज्ञानिकों से पूजा ने सीखी तकनीक: इंस्पायर एवार्ड विजेताओं को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम ऑफ जापान भ्रमण के लिए भेजा गया. बीते 14 जून से 21 जून 2025 तक जापान में रहकर पूजा पाल ने वैज्ञानिकों से नई तकनीक और बहुत कुछ सीखा.

पूजा पाल थ्रेशर मॉडल के साथ
पूजा पाल थ्रेशर मॉडल के साथ (Photo Credit: ETV Bharat)

मंत्री ने किया सम्मानित: पूजा के जापान से लौटने के बाद खाद्य रसद एवं आपूर्ति राज्यमंत्री सतीश शर्मा उनके घर पहुंचे थे और उसे स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया था. साथ ही उसके घर को भी बिजली की रोशनी से जगमग कर दिया था. आवास को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही उसे आवास मिलेगा. शनिवार 20 सितंबर को उन्हें आवास स्वीकृति पत्र सौंप दिया.

पूजा अभी 12वीं में: पूजा इस वर्ष 2025 में 12वीं की पढ़ाई कर रही हैं. 12वीं के बाद वह बीएससी करने का इरादा रखती हैं. पूजा की बड़ी बहन रुचि बीकॉम कर रही हैं. बहन प्रियांशी कक्षा 09 में है. भाई पुष्पेंद्र कक्षा 8 में पढ़ता है और सबसे छोटा भाई देवेंद्र कक्षा 4 में है.

पूजा पाल को किया गया सम्मानित
पूजा पाल को किया गया सम्मानित (Photo Credit: ETV Bharat)

पूजा की प्रतिक्रिया: पूजा पाल ने बताया कि उसने अपने मॉडल का पेटेंट कराने के लिए एनओसी भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय को भेज दिया है. अब विज्ञान मंत्रालय पेटेंट कराने की प्रक्रिया में लगा है. जल्द ही उसका मॉडल पेटेंट हो जाएगा. इस मॉडल से किसानों को जबरदस्त लाभ होगा. उन्हें धूल रहित भूसे से बचत होगी, जिसके चलते होने वाली बीमारियों से बचाव होगा.

