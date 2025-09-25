बाराबंकी के चित्रकार का एक छोटा आइडिया ऐसे हुआ सुपरहिट, नेशनल अवार्ड से हुए सम्मानित, पढ़िए पूरा कहानी
दिल्ली में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में सम्मानित किए गए, कई ऑयल पेंटिंग बन चुकी हैं आकर्षण का केंद्र.
बाराबंकी: बाराबंकी के आनंद नारायण को बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित ललित कला अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आनंद नारायण को इस पुरस्कार से सम्मानित किया. यह पुरस्कार उन्हें उनकी एक खास पेटिंग के लिए दिया गया है. इस पेटिंग को बनाने का उनका आइडिया सफल रहा. चलिए जानते हैं उनके बारे में.
B.A की पढ़ाई बीच में छोड़ी: आनंद नारायण (60) पिता रामशंकर बाराबंकी के हरख कस्बे के रहने वाले है. किसान परिवार में जन्मे आनंद पांच भाई और दो बहनों में पांचवे नम्बर पर हैं. उन्होंने वर्ष 1979 में कस्बे में ही स्थित जनपद इंटर कॉलेज में हाई स्कूल में दाखिला लिया.
आनंद इंटर करने के बाद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पोस्ट ग्रेड्यूएट कॉलेज में बीए में दाखिला लिया. उन्होंने एक साल तक पढ़ाई की, लेकिन आनंद का मन तो कूची और ब्रश में लगा हुआ था. लिहाजा आनंद ने एक साल पढ़ाई कर बीए बीच में ही छोड़ दिया.
जामिया से किया मास्टर: इसके बाद उन्होंने वर्ष 1982 में लखनऊ के कला एवं शिल्प महाविद्यालय में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लिया. कला एवं शिल्प महाविद्यालय से डिग्री पूरा करने के बाद उन्होंने दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लिया. वर्ष 1989 में जब यह कोर्स पूरा हुआ तो उन्होंने दिल्ली के ही नेशनल म्यूजियम में आर्ट एप्रीसिएशन के डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया.
ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित: इस दौरान इनकी ऑयल पेंटिंग की धूम मच गई. बड़े-बड़े लोग इनकी पेंटिंग को अपने ड्रॉइंग रूम की शोभा बनाने लगे. इस दौरान उन्होंने अनगिनत एक से बढ़कर एक नायब पेंटिंग्स बनाई. इनकी बेहतरीन पेंटिंगों के चलते वर्ष 1995 में राज्य ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
50 से ज्यादा चित्रकला प्रदर्शनियों में लिया भाग: पिछले 40 वर्षों से आनंद अनछुई प्रकृति और आध्यात्मिक धरोहर बनारस पर काम कर रहे हैं. इस विषय पर उन्होंने तमाम पेंटिंग्स बना चुके हैं. राज्य, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 50 से ज्यादा सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनियों में भाग लेने से इनके चित्रों को पहचान मिला. अब तक इनकी 14 एकल प्रदर्शनियों का आयोजन हो चुका है. अब तो इनके बनाये चित्र हाथों-हाथ खरीद जाते हैं.
इस पेंटिंग के आइडिया ने दिलाया नेशनल अवार्ड: आनंद नारायण ने बताया कि मैंने अपनी पेंटिंग में अयोध्या को चित्रित किया है. 2024 का अयोध्या इवेंट बहुत ही यादगार था जिसमें बहुत सारी चहल पहल थी. उस समय चारों तरफ से लोगों के भाव आ रहे थे. किसके राम, किस-किस के राम यही सब गीतों, गजलों और भजन में चल रहा था. फिर एक चित्रकार इससे अछूता कैसे रहता. तभी मेरे मन में आया कि कण-कण में राम है और फिर इसी भाव को लेकर मैंने पेंटिंग बनानी शुरू की. डेढ़ महीने में यह पेंटिंग बनकर तैयार हो गई, जिसे मैंने नेशनल एग्जीबिशन के लिए भेजा. हालांकि मैंने दो और पेंटिंग्स भी भेजी थी.
आनंद नारायण ने बताया कि राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में चित्रकला, मूर्तिकला, रेखांकन, ग्राफिक्स, छाया चित्र, तैलचित्र जैसी विधाओं में कुल 5922 कलाकारों ने अपनी कृतियां भेजी थी, जिनमें से केवल 283 कृतियों का चयन हुआ. देशभर से अकेले कण-कण में राम को चुना गया. इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया.
मशहूर रचनाएं
पेंटिंग के साथ-साथ कविताएं लिखने और मंचों पर पढ़ने के शौकीन आनंद नारायण अपनी कविताएं बेबाक बाराबंकवी के नाम से पढ़ते हैं. उनकी मशहूर रचनाएं हैं...
जिससे हो हर रोज दीवाली ऐसा दिया दिला दो राम.
दिया तले अंधेरे को भी अबकी बार जला दो राम।।
इधर-उधर से पानी भरकर कितनी बार बनेंगे बादल,
आंधी और हवा के दम पर कितनी दूर उड़ेंगे बादल.
बिन मांगे जो मिले भाग्य में वो माटी भी सोना है.
काल नियति, सरकार उसी की जो होना सो होना है.
