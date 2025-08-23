बाराबंकी : खाना मिलने में देरी पर पति ने पत्नी के सिर पर लोहे की फुंकनी से हमला कर उसका कत्ल कर दिया. तीन साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. वारदात की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.

बड्डूपुर थाना क्षेत्र के मल्हूपुर मजरे सलेमपुर गांव के रहने वाले अमरीश गौतम (30) की शादी सीतापुर जिले के महमूदाबाद थाने के मरहमतपुर निवासी सुमन (28) के साथ तीन साल पहले हुई थी. सुमन के भाई संतोष का आरोप है कि अमरीश अक्सर उसकी बहन सुमन पर दहेज लाने का दबाव बनाता था. इसे लेकर वह आए दिन उससे झगड़ता रहता था.

शनिवार को अमरीश ने सुमन से खाना मांगा. खाने में देरी होने पर अमरीश पत्नी से झगड़ने लगा. इसके बाद गुस्से में आकर उसने लोहे की फुंकनी से सुमन से सिर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए. सिर में गंभीर चोट के कारण मौके पर ही सुमन की मौत हो गई. आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.

बड्डूपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पति-पत्नी घर में अकेले रहते थे. शनिवार को दोनों पति-पत्नी के बीच खाना देने को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद पति ने सुमन की हत्या कर दी. सुमन के भाई संतोष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है. फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में 12 साल के बच्चे की हत्या, शरीर पर गहरे चोट के निशान, घर से 500 मीटर दूर झाड़ियों में मिली लाश