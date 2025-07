ETV Bharat / state

इंस्पायर एवार्ड मानक प्रतियोगिता में बाल वैज्ञानिकों के मॉडल्स देख आश्चर्यचकित हुए अतिथि - INSPIRE AWARD COMPETITION

इंस्पायर एवार्ड मानक प्रतियोगिता में माॅडल दिखाते छात्र. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बाराबंकी/कानपुर : भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गुरुवार को बाराबंकी में इंस्पायर एवार्ड मानक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ. दो शैक्षिक सत्रों 2023-24 और 2024-25 के लिए आयोजित प्रतियोगिता में तीन जिलों बाराबंकी, अमेठी और अम्बेडकर नगर के 273 स्टूडेंट्स ने अपने-अपने मॉडलों का प्रदर्शन किया. ज्यूरी मेम्बर्स द्वारा मॉडलों का मुआयना करने के बाद कुल 13 मॉडल्स को स्टेट लेवल पर होने वाली प्रतियोगिता के लिए सेलेक्ट किया गया. खास बात यह कि इन चयनित 13 मॉडलों में 11 मॉडल अकेले बाराबंकी के हैं, जबकि 2 मॉडल अम्बेडकरनगर से चुने गए हैं. वहीं कानपुर के एलनहाउस पब्लिक स्कूल में गुरुवार को एयरशो का नजारा देखने को मिला.

देखें ; प्रतियोगिता में बाराबंकी और कानपुर के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा. (Video Credit : ETV Bharat) बाराबंकी में इंस्पायर एवार्ड मानक प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर के जीआईसी ऑडिटोरियम में संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल योगेंद्र कुमार सिंह और संयुक्त शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय लखनऊ के विवेक नौटियाल ने किया. भारत सरकार द्वारा नामित ऑब्जर्वर सुनील भार्गव के ऑब्जर्वेशन में निर्णायक मंडल के 10 एक्सपर्ट्स द्वारा इन मॉडलों का मुआयना करके इनमें से बेहतरीन 13 मॉडल्स को सेलेक्ट किया गया. अब ये 13 मॉडल्स स्टेट लेवल पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगे. इन चयनित होने वाले मॉडलों में वर्ष 2023-24 सत्र के 07 मॉडल. सत्र 2024-25 के लिए 06 मॉडल चयनित किए गए हैं. इनमे 11 मॉडल अकेले बाराबंकी जिले और 2 मॉडल अम्बेडकर नगर जिले से चुने गए हैं.

इंस्पायर एवार्ड योजना. (Photo Credit : ETV Bharat)

इंस्पायर एवार्ड योजना. (Photo Credit : ETV Bharat) इंस्पायर एवार्ड मानक प्रतियोगिता का उद्घाटन करते अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat) कानपुर के इस स्कूल में उड़ते दिखे हेलीकाप्टर, हवाई जहाज और रॉकेट

कानपुर के एलनहाउस पब्लिक स्कूल में गुरुवार को सेना की तरह एयरशो का नजारा देखने को मिला. एलनहाउस पब्लिक स्कूल रूमा में कानपुर के पहले एयरशो का आयोजन किया गया. साथ ही स्कूल में इनोवेशन हब लैब का भी शुभारंभ हुआ. यहां छात्र-छात्राओं ने फूलों की वर्षा करने वाले हेलीकॉप्टर, ड्रोन फ्लाइट्स, राकेट और हवाई जहाज के करतब देखे. इंस्पायर एवार्ड मानक प्रतियोगिता में माॅडल देखते ज्यूरी मेंबर्स. (Photo Credit : ETV Bharat) इंस्पायर एवार्ड मानक प्रतियोगिता में माॅडल दिखाते छात्र. (Photo Credit : ETV Bharat) प्रधानाचार्य करुणा सेजपाल ने बताया कि आयोजन का मकसद छात्र-छात्राओं की विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाना था. उन्होंने कहा, जिस तरह कुछ दिनों पहले लखनऊ निवासी शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में जाकर कमाल कर दिया, उसी तरह छात्रों को राकेट साइंस की जानकारी देना मकसद था. इन दिनों सीएम योगी द्वारा कांवड़ियों पर जो हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की जा रही है, उसका संचालित मॉडल (प्रोटोटाइप) भी छात्रों ने देखा. आने वाले दिनों में स्कूल की अन्य शाखाओं में भी एयरशो कराएंगे. स्कूल के शिक्षक साजिद ने कहा कि अभी तक छात्रों को स्टेम एजूकेशन की जानकारी दी जाती थी. अब स्कूल में इनोवेशन हब वाली लैब में छात्रों को स्टीम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स की जानकारी मिलेगी. आठवीं के छात्र नमित कुमार ने कहा कि मैं ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं. मौजूदा समय में ड्रोन लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं. नोएडा व दिल्ली जैसे शहरों में चिकित्सा संस्थान ड्रोन की मदद से दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहे हैं. आठवीं की छात्रा मन्नत ने कहा कि राकेट का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है. इसमें इंसान और जरूरी सामान एक साथ भेजे जा सकते हैं. राकेट में जो ऊपर की ओर पेलोड का हिस्सा होता है वह बहुत अहम होता है. इसमें ही इंसान बैठकर अंतरिक्ष तक पहुंचते हैं. यह भी पढ़ें : हरदोई: इंस्पायर अवार्ड योजना का आवेदन शुरू, पिछले साल मिला था देश में तीसरा स्थान यह भी पढ़ें : प्रदेश में छाए लखनऊ के बाल वैज्ञानिक; सभी 18 मंडलों में लखनऊ डिविजन टॉप पर

