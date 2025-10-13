ETV Bharat / state

इस घोड़ी के आगे चमचमाती कारें भी फेल; कीमत सुन उड़ जाएंगे होश, जानिए इसके पैरों का निशान क्यों हैं दुर्लभ?

बाराबंकी में हर साल लगता है देवा मेला: सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता सैयद कुर्बान अली शाह की याद में हर वर्ष कार्तिक मास में यहां देवा मेला लगता है. यह मेला 8 से 18 अक्टूबर तक चलता है. इस मेले को गंगा-जमुनी तहजीब की एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है. परम्परागत रूप से इस मेले का उदघाटन जिलाधिकारी की पत्नी और समापन पुलिस अधीक्षक की पत्नी द्वारा किया जाता है. इस बार यह 101वां मेला है. सूफी संत हाजी वारिस अली शाह भाईचारे के संदेश और चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते थे. मेले में पहले नामचीन लोगों, सांसद, विधायकों के घोड़े भी लाए जाते थे.

मेले में 5 साल की बेला नाम की इस घोड़ी के साथ 20 माह का घोड़ा देवा भी लाया गया है, जिसकी कीमत भी इतनी ही आंकी जा रही है. हालांकि, मालिक इसे बेचने के लिए तैयार नहीं है. पूरे मेले में बेला घोड़ी सबके आकर्षण का केंद्र बनी है. मेले में इससे पहले भी ऊंची कीमतों पर घोड़े बिके हैं, यह मेला इसीलिए फेमस भी है. आइए, जानते हैं देवा शरीफ में लगने वाले मेले और यहां घोड़ों की नस्ल हिसाब से लगने वाली कीमतों के बारे में, जिनको जानकार आप भी हैरान हो जाएंगे.

लखनऊ/बाराबंकी: 15 से 20 लाख तक की कारें लग्जरी के साथ संपन्नता की निशानी मानी जाती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी की बाराबंकी के देवा मेला में लाई गई घोड़ी बेला की कीमत इन कारों से भी ज्यादा है. लोग लाखों रुपये देने के लिए तैयार हैं, पर इसके मालिक को वो कीमत नहीं मिल पा रही, जो वो चाहता है.

इस बार मेले में क्या-क्या: यह पारंपरिक पशु मेला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह मेला सिर्फ पशु व्यापार का नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति, परंपरा और पशु प्रेम का भी प्रतीक है. देश के कोने-कोने से आए पशु प्रेमी यहां अपनी बेहतरीन नस्ल के पशु लेकर पहुंच रहे हैं. कहीं लाखों में बिकने वाले घोड़े हैं तो कहीं ज्यादा दूध देने वाली गाय-भैंसों की खरीद हो रही है. मेले की शुरुआत खच्चर की खरीद-बिक्री से होती है, फिर घोड़ों का बाजार सजता है. अंतिम दिनों में गाय-भैंसों का जमावड़ा देखने को मिलता है. इस वक्त घोड़ों का बाजार पूरी रौनक पर है.

बेला घोड़ी की खासियत. (Video Credit; ETV BHARAT)

‘बेला’ बनी मेले की शान, कीमत 21 लाख: लखनऊ के मोहनलालगंज निवासी बृजभान सिंह यादव मेले में एक घोड़ी और एक घोड़ा लेकर पहुंचे हैं. घोड़ा ‘देवा’ 20 माह का है और ‘बेला’ 5 साल की. ‘बेला’ मेले की सबसे आकर्षक घोड़ी मानी जा रही है. बृजभान सिंह बताते हैं, बेला मारवाड़ी नस्ल की है और इसके चारों पैरों में ‘पद्म’ के निशान हैं. यह काफी शुभ माना जाता है. लाखों घोड़ों में किसी एक में यह चिन्ह होता है, इसलिए इसे नायाब कहा जाता है. यही कारण है कि उन्होंने इस घोड़ी की कीमत 21 लाख रुपए तय की है, जबकि अब तक 17 लाख तक की बोली लग चुकी है.

बेला घोड़ी की मेले में खूब चर्चा. (Photo Credit; ETV BHARAT)

देवा की आकर्षक कद-काठी: उनका दूसरा घोड़ा ‘देवा’ सफेद, स्पॉटलेस और छह फीट ऊंचा है. यह पंजाबी नस्ल का है और केवल 20 महीने का होने के बावजूद बाजार में सबकी नजरें इसकी ओर हैं. बृजभान सिंह बताते हैं, देवा को बेचने नहीं, बल्कि प्रदर्शनी के लिए लाए हैं.

देवा शरीफ मेला. (Video Credit; ETV BHARAT)

पद्म घोड़ा क्यों दुर्लभ: गोंडा के घोड़ा व्यापारी दूधनाथ बताते हैं, पद्म निशान वाले घोड़े को बेहद शुभ माना जाता है. लाखों में एक ही घोड़ा ऐसा होता है. यही कारण है कि इसकी मांग काफी होती है. दूधनाथ के अनुसार, घोड़े की नस्ल से ज्यादा अब उसका रंग आकर्षण का केंद्र बन चुका है. सफेद, बदामी और काले रंग के घोड़े सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं.

जानिए घोड़ों की कौन सी नस्लें महंगी. (Photo Credit; ETV BHARAT)

25 साल पुरानी परंपरा, बदलते रंग-ढंग: करीब 25 साल से देवा मेले में आने वाले गोंडा के नान बच्चा पांडे कहते हैं, पहले इस मेले में मंत्री, विधायक और राजघरानों के घोड़े आते थे. घोड़ा पालना शान की बात थी. अब भी कई नेता और पशुपालक अपने शौक से आते हैं, लेकिन पहले जैसी सरकारी व्यवस्था अब नहीं दिखती.

20 हजार से अधिक घोड़े, करोड़ों का व्यापार: इस बार मेले में करीब 20 हजार घोड़े लाए गए हैं, जिनकी कीमतें हजारों से लेकर लाखों तक हैं. इनमें लखनऊ के एक व्यापारी ने बताया, देवा पर 11 लाख की बोली लगाई थी, फिर 16 लाख तक पहुंच गए, पर मालिक बेचने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने 21 लाख मांगे हैं. यह घोड़ी सीधी है, पैर नहीं मारती और बेहद सुंदर है. इसे ब्रीडिंग के मकसद से अपने फॉर्म पर शामिल करना चाहते हैं.



