पत्नी की हत्या कर घाघरा नदी में फेंकी थी लाश; बाराबंकी में पति और भाभी को उम्रकैद

अभियोजक अधिकारी अरविंद राजपूत ने कहा कि हत्या के मामले में पति दीपू गोस्वामी और भाभी सुनीता को आजीवन कारावास की सजा हुई है.

Photo Credit: ETV Bharat
बाराबंकी जिला एवं सत्र न्यायालय (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 10:55 PM IST

Published : September 22, 2025 at 10:55 PM IST

3 Min Read
बाराबंकी: साढ़े तीन साल पहले भाभी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर उसकी लाश घाघरा नदी में फेंकने के मामले में यूपी में बाराबंकी की एक अदालत ने आरोपी पति और उसकी भाभी को दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

बच्चों की पढ़ाई बाधित, खंड शिक्षाधिकारी तलब: यह फैसला सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार सिंह प्रथम ने सुनाया. दोषी पति ने अपने बच्चों का आधारकार्ड नहीं दिया था. इसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी. कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और मंगलवार को खंड शिक्षाधिकारी को तलब किया है.

हत्या के बाद लाश को घाघरा नदी में फेंका: अभियोजक अधिकारी अरविंद राजपूत ने बताया कि 18 मार्च 2022 को थाना टिकैतनगर पर वादी ओंकारनाथ गोस्वामी निवासी असेना थाना रामसनेहीघाट ने तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री बबीता की शादी 11 वर्ष पूर्व टिकैतनगर थाने के बराइन गांव के दीपू गोस्वामी पुत्र हरिप्रसाद गोस्वामी के साथ की थी. दीपू गोस्वामी ने अपनी भाभी के साथ मिलकर उसकी बेटी की हत्या कर दी और उसकी लाश को घाघरा नदी में फेंक दिया.

अवैध संबंधों का विरोध करती थी बबीता: दीपू गोस्वामी के संबंध अपनी भाभी सुनीता के साथ थे. इसका पत्नी बबीता इस बात को लेकर पति दीपू का विरोध करती थी. 16 मार्च को दीपू ने अपनी भाभी के साथ मिलकर बबीता को मारापीटा था. इसकी सूचना बबीता के पिता को मिली और उसने अपने लड़के को बबीता को लाने भेजा था. उस दिन दीपू ने बबिता को विदा नहीं किया, बल्कि अपने दोनों बच्चों को उसके मामा के साथ भेज दिया.

बबीता की लाश 18 मार्च को मिली थी: दीपू ने कहा कि 18 तारीख को होली है. वह उस दिन बबीता को लेकर आएगा, लेकिन रात ही में दीपू और उसकी भाभी ने मिलकर बबीता की तकिया से नाक और मुंह दबाकर हत्या कर दी और उसका शव घाघरा नदी में फेंक दिया.

बबीता का शव 18 मार्च को घाघरा नदी में कोठारी गोरिया के पास बने पीपे के पुल के पास से बरामद हुआ था. वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना कर दीपू गोस्वामी और उसकी भाभी सुनीता के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. इस मामले में अभियोजन ने गवाह पेश किए.

दीपू और सुनीता को उम्रकैद की सजा: मामले में पेश हुए गवाहों की गवाही और दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार सिंह प्रथम ने आरोपियों दीपू गोस्वामी और सुनीता को दोषी पाते हुए दोनों को अलग-अलग आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.

नाना के साथ रह रहे हैं बच्चे: इस मामले में कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की समस्त धनराशि बतौर प्रतिकर बबीता की दोनों संतानों को दी जाएगी. इसका इस्तेमाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा और परवरिश पर ही किया जाएक. दोनों बच्चे इस वक्त अपने नाना के साथ रह रहे हैं.

अभियोजन अधिकारी अरविंद राजपूत ने बताया कि इस मामले को कोर्ट ने संज्ञान लिया और मंगलवार को खण्ड शिक्षा अधिकारी को कोर्ट में तलब किया है कि बिना आधारकार्ड के बच्चे की शिक्षा क्यों रोकी गई है.

