भांजे का अपहरण कर मामा ने मांगी थी 20 लाख की फिरौती; बाराबंकी कोर्ट ने मामा समेत चार लोगों को सुनाई उम्रकैद

यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी ऐक्ट राकेश कुमार सिंह प्रथम ने सुनाया है.

बाराबंकी कोर्ट
बाराबंकी कोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : October 1, 2025 at 12:33 PM IST

बाराबंकी: 6 साल पहले 10 वर्षीय छात्र का अपहरण कर 20 लाख रुपये फिरौती मांगने के मामले में बाराबंकी एक अदालत ने आरोपी मामा समेत चार को दोषी ठहराया है. साथ ही सभी दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी ऐक्ट राकेश कुमार सिंह प्रथम ने सुनाया है. कोर्ट ने यह भी आदेश किया कि जुर्माने की रकम पीड़ित छात्र के पिता को उसकी शिक्षा के लिए दी जाए.

एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि फतेहपुर थाना क्षेत्र के नहरवल गांव के रहने वाले वादी मुकदमा धर्मेंद्र कुमार ने नगर कोतवाली में 16 जुलाई 2019 को तहरीर दी थी. उन्होंने अपने तहरीर में बताया कि उनका 10 वर्षीय बेटा नगर कोतवाली के सफेदाबाद में अपनी बुआ के घर रहकर एक निजी स्कूल में पढ़ता था. 15 जुलाई 2019 को स्कूल जाते समय बेटे का मामा राजू उर्फ सुधीर ने अपने साथियों काले जोगी, रामजी, जितेंद्र हरियाली व अन्य लोगों ने उसका अपहरण कर लिया. इसके बाद फोन कर 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी. इसके बाद पुलिस ने बच्चे को संडीला से बरामद किया.

एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि अपहृत छात्र के मामा राजू उर्फ सुधीर का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था. जिसके मुकदमे में सुलह के लिए उसे रुपयों की जरूरत थी. राजू यह जानता था कि आरुष के पिता के पास रुपये हैं. इसलिए उसने अपहरण की योजना बनाई. अब इस मामले में अदालत ने सभी आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.

