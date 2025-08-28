जयपुर: सवाल के बदले रिश्वत मामले में एसीबी की गिरफ्त में आए भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ जांच कर रही विधानसभा की सदाचार कमेटी अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करेगी. सदाचार समिति के सभापति कैलाश वर्मा गुरुवार ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को अब तक की गई मामले की जांच रिपोर्ट से अवगत कराया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी मामला न्यायपालिका के अधीन है. इसके साथ कमेटी को अभी और जानकारी जुटानी बाकी है. इसलिए रिपोर्ट इस सत्र में पेश नहीं सकेगी. हालांकि, अब तक की जांच में क्या कुछ निकला, उसकी जानकारी भी वर्मा ने सार्वजनिक नहीं की.

जांच में तथ्य जुटाने बाकी : सदाचार कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है पूरा मामला न्यायालय के अंदर प्रक्रियाधीन है. जब मई 2025 में यह मामला कमेटी के समक्ष आया तब से मामले की जांच की जा रही है. कमेटी तथ्यात्मक मामले की जांच कर रही है, अभी जानकारी और जुटाना बाकी है. अब तक की तथ्यात्मक जानकारी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखी है. एक सितंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है. सत्र जैसे समाप्त होगा फिर से इस मामले में जानकारी जुटाई जाएगी.

सदाचार कमेटी सभापति ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

वर्मा ने कहा कि कमेटी के पास इस मामले में कार्रवाई करने की असीमित शक्तियां है, लेकिन अभी मामला न्यायालय चल रहा है. इसलिए जो भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. इतना जरूर कह सकते हैं कि कमेटी की ओर से जो भी अब तक काम किए गए, उसकी पूरी प्रोसेसिंग रिपोर्ट तैयार की गई है. मानसून सत्र जो भी आने वाला जो सत्र होगा. उसमें समीक्षा करके अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी. अभी इसमें थोड़ा सा और वक्त लगेगा.

यह है मामला : बता दें कि विधायक जयकृष्ण पटेल का मामला बहुत ही गंभीर था, क्योंकि वे अपने विधानसभा क्षेत्र से 600 किलोमीटर दूर टोडाभीम में सोप स्टोन खनन करने वाली कंपनी को ब्लैकमेल कर रहे थे. उन्होंने कंपनी से सवाल वापस लेने के लिए 10 करोड़ की रिश्वत की मांग की थी. राजस्थान में यह पहला मौका है, जब किसी विधायक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था. अब विधानसभा सदन में सदाचार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश : दरअसल, सदाचार कमेटी अगर विधायक को दोषी पाती है तो यह कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है. जिसमें विधायक की सदस्यता समाप्त करने तक की सिफारिश शामिल हो सकती है. कैलाश वर्मा ने भी कहा कि अभी तक जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष नहीं रखी गई है. रिपोर्ट जब अध्यक्ष के समक्ष रखी जाएगी, उस पर अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष का होगा. अभी तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो विधायक सदन में आ सकते हैं.