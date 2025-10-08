ETV Bharat / state

सांसद राजकुमार रोत को धमकी, जान से मारने पर 1 करोड़ का इनाम

समाज में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए बांसवाड़ा सांसद राजकुमार को मारने के लिए 1 करोड़ की घोषणा से हड़कंप. जानिए पूरा मामला...

Published : October 8, 2025 at 3:46 PM IST

डूंगरपुर: बांसवाड़ा-डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत को गोली मारने पर 1 करोड़ रुपये इनाम देने की घोषणा सोशल मीडिया पर करने का मामला सामने आया है. उदयपुर में सांसद की पत्रकार वार्ता के दौरान सोशल मीडिया पर लाइव कमेंट में यह घोषणा की गई. सांसद रोत ने पुलिस महानिदेशक से शिकायत की है.

सांसद राजकुमार रोत ने उदयपुर के नाइ थाना पुलिस की ओर से आदिवासियों को मर्डर के झूठे आरोप में फंसाकर जमीन हड़पने के विरोध में मंगलवार को उदयपुर में पत्रकार वार्ता की थी. प्रेस वार्ता एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव चल रही थी. इसमें एक व्यक्ति ने लाइव कमेंट किया. इसमें सांसद रोत पर ईसाई होने व सर्व समाज में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया और रोत को गोली मारने पर 1 करोड़ इनाम देने की घोषणा की. सोशल मीडिया पर ये धमकी वायरल हो रही है. इसके बाद सांसद ने डीजीपी और आईजी को पत्र लिखा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

सांसद राजकुमार रोत बोले... (ETV Bharat Dungarpur)

बांसवाड़ा-डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने का जिम्मा शासन-प्रशासन का है. उन्होंने इस मामले में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह पता लगाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन है.

