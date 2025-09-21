ETV Bharat / state

प्रतिबंधित रॉटविलर कुत्ते ने महिला पर किया हमला, सिर और हाथों में आई चोटें, मालिक पर मुकदमा दर्ज

देहरादून में प्रतिबंधित रॉटविलर कुत्ते ने महिला पर हमला किया.

Rottweiler dog attacked woman
प्रतिबंधित रॉटविलर कुत्ते ने महिला पर किया हमला (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 21, 2025 at 6:24 PM IST

देहरादून: शहर के प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत ओखला आमवाला बीद्यौली में एक महिला पर रॉटविलर नस्ल के कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. महिला के चिल्लाने के बाद गांव वालों ने कुत्ते को भगाया और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. महिला की शिकायत के आधार पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ थाना प्रेम नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मामले के मुताबिक, प्रेमनगर क्षेत्र निवासी मोहिनी क्षेत्री ने शिकायत दर्ज कराई है कि 18 सितंबर की शाम वे दुकान से अपनी भाभी के साथ घर आ रही थी. घर पहुंचने से कुछ दूर पहले ही रास्ते में रॉटविलर नस्ल के पालतु कुत्ते ने उनपर हमला कर दिया. मौके पर कुत्ते के गले में पट्टा भी नहीं था और कुत्ते के साथ मालिक भी मौजूद नहीं था. कुत्ते ने महिला के सिर और हाथ पर बुरी तरह से काटा है. जब भाभी ने चिल्लाते हुए भाग कर गांव वालों को बुलाया, जब कुछ लोग कुत्ते की तरफ दौड़े तो कुत्ता, महिला को छोड़ भागा. उसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है.

अगस्त माह में राजपुर रोड पर एक रॉटविलर कुत्ते ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. उसके बाद काफी दिनों तक बुजुर्ग महिला का इलाज अस्पताल में चला था. इस घटना के बाद नगर निगम अलर्ट मोड पर आया था और 23 प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों के मालिकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी गई थी और जुर्माना भी भारी भरकम लगाने के लिए बोर्ड बैठक में संस्तुति हो गई थी.

गौर करने वाली बात यह है कि रॉटविलर नस्ल को पहले भी आक्रामक और इंसानों के लिए खतरनाक माना गया है. देश के कई हिस्सों में इस नस्ल को पालने पर प्रतिबंध तक लगाया जा चुका है. लेकिन बावजूद इसके इसे पालने का चलन खत्म नहीं हो रहा. देहरादून में इससे पहले भी खतरनाक नस्ल के पालतू कुत्तों द्वारा हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. मगर प्रशासन और नगर निगम के दावों के बावजूद ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है.

स्थानीय लोगों और समाजसेवियों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पालन की सख्ती से निगरानी हो. साथ ही, कुत्तों के मालिकों को भी कानूनी जवाबदेही के दायरे में लाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

थाना प्रेमनगर प्रभारी कुंदन राम ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर कुत्ते के मालिक धूम सिंह बिष्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

