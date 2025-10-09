ETV Bharat / state

ड्रग इंस्पेक्टर्स ने लखनऊ के 28 सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों में छापा मारा, 41 कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे

दूसरी कंपनियों के कफ सिरप जांच के लिए भेजे गये. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग के अफसरों ने लखनऊ के 28 मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल में छापेमारी की. हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर्स को खंगाला. इस दौरान किसी भी अस्पताल में प्रतिबंधित कफ सिरप नहीं मिला. बड़े पैमाने पर दूसरी कंपनियों के कफ सिरप मिले हैं. गुणवत्ता परखने के लिए 41 कफ सिरप के नमूने एकत्र किए गए. 12 ड्रग इस्पेक्टर्स की टीम ने मारा छापा: मेसर्स श्रेसन फार्मास्यूटिकल के कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत हो गई थी. इसका संज्ञान लखनऊ जिलाधिकारी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) के सहायक आयुक्त ने लिया है. इसके बाद सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार ने लखनऊ के आस-पास के जिलों के 12 ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीमें बनाईं. 12 ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीमों ने मारा छापा (Photo Credit: ETV Bharat)