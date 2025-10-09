ड्रग इंस्पेक्टर्स ने लखनऊ के 28 सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों में छापा मारा, 41 कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे
Published : October 9, 2025 at 10:44 PM IST
लखनऊ: प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग के अफसरों ने लखनऊ के 28 मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल में छापेमारी की. हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर्स को खंगाला. इस दौरान किसी भी अस्पताल में प्रतिबंधित कफ सिरप नहीं मिला. बड़े पैमाने पर दूसरी कंपनियों के कफ सिरप मिले हैं. गुणवत्ता परखने के लिए 41 कफ सिरप के नमूने एकत्र किए गए.
12 ड्रग इस्पेक्टर्स की टीम ने मारा छापा: मेसर्स श्रेसन फार्मास्यूटिकल के कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत हो गई थी. इसका संज्ञान लखनऊ जिलाधिकारी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) के सहायक आयुक्त ने लिया है. इसके बाद सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार ने लखनऊ के आस-पास के जिलों के 12 ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीमें बनाईं.
एक साथ 28 अस्पतालों में छापा मारा: टीमों ने एक साथ 28 अस्पतालों में छापेमारी की. इसमें मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक अस्पताल, क्लीनिक में संचालित फार्मेसी आदि शामिल हैं. प्रतिबंधित कफ सिरफ की जांच को लेकर लखनऊ के ड्रग इंस्पेक्टर सन्देश मौर्य, विवेक कुमार, उन्नाव के ड्रग इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, सीतापुर की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता कुरील, लखीमपुर खीरी की बबीता रानी, हरदोई की स्वागतिका घोष, रायबरेली के शिवेन्द्र प्रताप सिंह ने छापेमारी की.
सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गये: टीम ने मेसर्स श्रेसन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड्रिफ कफ सिरप की तलाश में अस्पताल और मेडिकल स्टोर खंगाले. सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार ने बताया कि कुल 28 मल्टीस्पेशिलिटी अस्पतालों, बाल चिकित्सालयों और क्लीनिक पर छापे मारे गये.
जांच के लिए भेजे गये 41 कफ सिरप: सहायक आयुक्त ने कहा कि छापे के दौरान 41 कफ सिरप का नमूना एकत्र किए गए. नमूने जांच और विशलेषण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. छापेमारी की कार्रवाई के दौरान अस्पताल और क्लीनिक में कुछ कमियां पाई गई हैं. इनमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
