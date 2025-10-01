ETV Bharat / state

बैंकिंग सुविधा से लैस हुआ नक्सल प्रभावित सुकमा का किस्टाराम, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लोगों को दी बधाई

सुकमा के किस्टाराम में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है. गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस सुविधा का शुभारंभ किया है.

NAXAL AFFECTED SUKMA
किस्टाराम में लोगों को संबोधित करते डिप्टी सीएम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read
सुकमा: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की वजह से विकास की गति धीमी थी. सुरक्षाबलों के जवान नक्सलवाद पर प्रहार कर रहे हैं और अब धीरे धीरे नक्सल प्रभावित सुकमा की तस्वीर बदल रही है. किस्टाराम में विकास की नई सुबह देखने को मिल रही है. बुधवार को सुकमा के किस्टाराम में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया. उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नवीन शाखा का लोकार्पण किया.

ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ: नवीन शाखा खुलने से किष्टाराम, गोलापल्ली और आसपास के आठ ग्राम पंचायतों के 42 गांवों के 10 हज़ार से अधिक ग्रामीणों को बैंकिंग की सीधी सुविधा मिलेगी. उपमुख्यमंत्री ने शाखा का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं की राशि प्राप्त करने और लेन-देन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.

नक्सल प्रभावित किस्टाराम में बैंकिंग सुविधा (ETV BHARAT)

बस्तर को नक्सल मुक्त करने का सरकार का संकल्प: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि किष्टाराम छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर नहीं, बल्कि पहला गांव है जहां से प्रदेश की विकास यात्रा प्रारंभ होती है. हमारी सरकार मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है.

Deputy CM Vijay Sharma
सुकमा के अधिकारियों से बात करते गृह मंत्री (ETV BHARAT)

भटके हुए युवाओं से समाज की मुख्यधारा में लौटने और विकास की धारा में शामिल होने की अपील करता हूं. साथ ही कोंटा से गोलापल्ली होते हुए किष्टाराम तक सड़क निर्माण, किस्टाराम में मिनी स्टेडियम और मंगलागुड़ा में पुलिया निर्माण की घोषणा करता हूं- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Gramin Bank Branch
छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा का शुभारंभ (ETV BHARAT)

बस्तर के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प: डिप्टी सीएम ने कहा कि 12वीं पास बहनों को बैंक सखी बनाया जाएगा. साथ ही युवाओं को सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) की ट्रेनिंग देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीएससी सेंटर खोले जाएंगे, जिससे ग्रामीण आसानी से शासन की योजनाओं का फायदा ले सकेंगे.

बस्तरिया युवा बस्तर की पहचान : इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीणों के जीवन को बदलने वाली योजनाएं चला रही है. राज्य में महतारी वंदन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और किसानों की ऋण माफी जैसी योजनाएं चल रही है. इससे ग्रामीणों को बड़ा फायदा मिलेगा.

बस्तर की पहचान बस्तर का युवा होगा, बाहरी कोई नहीं. युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाकर बस्तर का गौरव बढ़ाना होगा. बस्तर ओलंपिक और बस्तर पांडुम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों में बस्तर के युवा शामिल होकर इसे और आगे बढ़ाएं- महेश कश्यप, सांसद, बस्तर

CG Home Minister Vijay Sharma
किस्टाराम के लोगों को पासबुक सौंपते डिप्टी सीएम (ETV BHARAT)

विकास की राह पर आगे बढ़ रहा बस्तर: इस अवसर पर सुकमा के कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने जिले की विकास यात्रा की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है.

