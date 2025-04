ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में 1 करोड़ 86 लाख का घपला; मास्टरमाइंड बैंक मैनेजर का एक और साथी गिरफ्तार - FIROZABAD NEWS

फिरोजाबाद बैंक घोटाला मामला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 13, 2025 at 11:22 AM IST | Updated : April 13, 2025 at 11:49 AM IST 3 Min Read

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में इंडियन बैंक की जसराना शाखा में हुए एक करोड़ 86 लाख रुपए के घोटाले में एक और गिरफ्तारी की गई है. शनिवार की शाम को घोटालेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. यह घोटालेबाज बैंक का अकाउंट होल्डर है. यह मास्टरमाइंड शाखा प्रबंधक का साथी भी है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस की विवेचना में इसका नाम सामने आने के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई. इस मामले में बैंक के कैशियर समेत चार आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं. मुख्य अभियुक्त बैंक मैनेजर अभी भी फरार चल रहा है. कैसे हुआ था बैंक घोटाला: आपको बता दें कि इंडियन बैंक की जसराना शाखा में एक करोड़ 85 लाख 97 हजार रुपए का घपला हुआ था. बैंक के जो ग्राहक थे, उन्होंने पैसा बैंक में जमा कराया. कैशियर ने उन्हें रसीद भी दी, लेकिन पैसा उनके खाते में नहीं पहुंचा. लोग जब उस पैसे को निकालने के लिए पहुंचे तो पता चला कि उनके खाते में पैसा ही नहीं है. इसके बाद ग्राहकों में हड़कंप मच गया. 27 मार्च को दर्ज हुई एफआईआर: बैंक के उच्च अधिकारियों और पुलिस तक मामला पहुंचा. जब इसकी शिकायत हुई तो जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि बैंक मैनेजर राघवेंद्र और कैशियर जयप्रकाश ने योजनाबद्ध तरीके से उस पैसे को दूसरे खातों में ट्रांसफर किया. वह पैसा बड़े-बड़े ठेकेदारों को ब्याज पर उठाया गया. वह ब्याज मैनेजर और कैशियर ही लेते थे. इस मामले में बैंक के डीजीएम तरुण विश्नोई की तरफ से 27 मार्च को थाना जसराना में एफआईआर लिखाई गई. कैशियर सहित 4 गिरफ्तार, मैनेजर फरार: इस मामले में बैंक के तत्कालीन मैनेजर राघवेंद्र और जयप्रकाश को नामजद किया गया था. पुलिस ने जब इस मामले की विवेचना की तो पता चला कि कुछ खाताधारक भी इसमें शामिल हैं. पुलिस इस मामले में बैंक के कैशियर जयप्रकाश और तीन खाताधारकों को पहले ही जेल भेज चुकी है. अब एक और खातेदार की भूमिका उजागर हुई, जिसका नाम सुखदेव है. वह मथुरा जिले का रहने वाला है. यह बैंक मैनेजर राघवेंद्र का साथी भी है. इसके खाते में भी धनराशि ट्रांसफर हुई है. पुलिस ने सुखदेव को शनिवार की देर शाम अरेस्ट कर जेल भेज दिया. इंस्पेक्टर जसराना शेर सिंह का कहना है कि बैंक मैनेजर समेत अन्य जो अभियुक्त अभी तक फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है. अब तक कुल पांच गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. यह भी पढ़ें: बस्ती में दर्दनाक हादसा; घर में लगी आग से परिवार जिंदा जला; मां और बेटे-बेटी की मौत, पिता की हालत गंभीर

Last Updated : April 13, 2025 at 11:49 AM IST