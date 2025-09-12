ETV Bharat / state

सीनियर मैनेजर ही निकला 'चोर', अपने ही बैंक में किया 3 करोड़ से ज्यादा का घोटाला

हिमाचल में बैंक के सीनियर मैनेजर ने अपने ही बैंक में करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की.

Shimla Bank Fraud
शिमला में बैंक घोटाला (Concept Image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 12:32 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बैंक मैनेजर ने अपने ही बैंक में करोड़ों की धोखाधड़ी कर डाली. मामला शिमला जिले का है. शिमला में बैंक ऑफ बड़ौदा की कसुम्पटी शाखा के सीनियर मैनेजर ने अपने ही बैंक में फर्जीवाड़ा किया है. बैंक मैनेजर ने एपीएमसी के खाते से बिना अनुमति के 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एक महिला के खाते में ट्रांसफर की और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन पैसों को धीरे-धीरे दूसरे अन्य खातों में ट्रांसफर कर लिया. जब इसकी भनक बैंक के डिप्टी रीजनल हेड को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है.

3.70 करोड़ की धोखाधड़ी

एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल डिप्टी मैनेजर राजेश कुमार गाबा ने छोटा शिमला थाने में धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि कसुम्पटी शाखा के सीनियर मैनेजर अंकित राठौर ने बैंक में फ्रॉड किया है. राजेश कुमार गाबा ने बताया कि सिनियर मैनेजर अंकित राठौर ने बीती 22 और 27 अगस्त को APMC के खाते से एक महिला कालू देवी के खाते में 3.70 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए. इसके बाद इस राशि को इस खाते से कई अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया और कुछ राशि नकद निकाल ली गई.

शक होने पर की खाते की जांच

रीजनल डिप्टी मैनेजर राजेश कुमार गाबा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जब बैंक को इतने बड़े स्तर पर एक ही खाते से पैसों के ट्रांजेक्शन होने की भनक लगी तो उसकी जांच की गई. जिसके बाद इसमें गड़बड़ घोटाला पाया गया और उन्होंने बैंक खाते को फ्रिज कर दिया. वर्तमान में खाते में सिर्फ 90.95 लाख रुपए बचे हैं. इस धोखाधड़ी का पता चलते ही रीजनल डिप्टी मैनेजर ने इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

"बैंक ऑफ बड़ौदा की कसुम्पटी शाखा में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. बैंक में धोखाधड़ी करने वाले सीनियर बैंक मैनेजर अंकित राठौर ने पुलिस जांच में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने माना कि कुछ अज्ञात लोगों की मदद से उसने निजी फायदे के लिए ये धोखाधड़ी की है. पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 316(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. मामले में जांच की जा रही है." - संजीव गांधी, एसपी शिमला

