सीनियर मैनेजर ही निकला 'चोर', अपने ही बैंक में किया 3 करोड़ से ज्यादा का घोटाला

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बैंक मैनेजर ने अपने ही बैंक में करोड़ों की धोखाधड़ी कर डाली. मामला शिमला जिले का है. शिमला में बैंक ऑफ बड़ौदा की कसुम्पटी शाखा के सीनियर मैनेजर ने अपने ही बैंक में फर्जीवाड़ा किया है. बैंक मैनेजर ने एपीएमसी के खाते से बिना अनुमति के 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एक महिला के खाते में ट्रांसफर की और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन पैसों को धीरे-धीरे दूसरे अन्य खातों में ट्रांसफर कर लिया. जब इसकी भनक बैंक के डिप्टी रीजनल हेड को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है.

3.70 करोड़ की धोखाधड़ी

एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल डिप्टी मैनेजर राजेश कुमार गाबा ने छोटा शिमला थाने में धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि कसुम्पटी शाखा के सीनियर मैनेजर अंकित राठौर ने बैंक में फ्रॉड किया है. राजेश कुमार गाबा ने बताया कि सिनियर मैनेजर अंकित राठौर ने बीती 22 और 27 अगस्त को APMC के खाते से एक महिला कालू देवी के खाते में 3.70 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए. इसके बाद इस राशि को इस खाते से कई अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया और कुछ राशि नकद निकाल ली गई.