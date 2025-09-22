बिहार में बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या
Published : September 22, 2025 at 9:00 PM IST
वैशाली : बिहार में लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को वैशाली में बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. विदुपुर थाना क्षेत्र के कंचनापुर गांव के निकट घटना को अंजाम दिया.
बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या : अपराधियों ने एक्सिस बैंक के माइक्रो फाइनेंस के मैनेजर राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक बैंक मैनेजर मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज के रहने वाले थे, जो फरवरी महीने से इस बिदुपुर के कंचनापुर ब्रांच में कार्यरत थे.
ब्रांच लौटने के दौरान मारी गोली : बताया जा रहा है कि राकेश कुमार, लोन सैंक्शन कर ब्रांच अपनी बाइक से लौट रहे थे. इसी बीच घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी. जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही मामले की जांच में जुट गए.
एक्शन में पुलिस : एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. हालांकि अभी तक ना तो हत्या का कारणों का पता चल सका है और ना ही अपराधियों की पहचान हो सकी है. इधर, पुलिस ने जिले की सीमा को सील करते हुए वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है ताकि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद फरार ना हो सके.
''घटना की जांच पड़ताल की जा रही है. घटना स्थल से एक खोखा बरामद किया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है. जो भी अपराधी इसमें शामिल होंगे उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- सुबोध कुमार, सदर एसडीपीओ, वैशाली
लोगों में आक्रोश : घटना के बाद से लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है. उनका कहना है कि आखिर ये क्या हो रहा है? दिनदहाड़े लोगों की हत्या कर दी जा रही है. अपराधियों को किसी का खौफ नहीं है, तभी तो इस तरह की वारदातें हो रही हैं.
