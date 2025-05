ETV Bharat / state

दुर्ग में दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ एसटीएफ टीम की कार्रवाई - BANGLADESHI WOMEN ARRESTED

दुर्ग: भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में अवैध प्रवासियों की धर पकड़ का काम तेज हो गया है. ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन के लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स यानि की (एसटीएफ STF) का गठन किया है. यह एसटीएफ टीम लगातार छत्तीसगढ़ के कई जिलों और शहरों में कार्रवाई कर रही है. शनिवार को एसटीएफ ने दुर्ग में दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है. जो अवैध रूप से पहचान छिपाकर रह रहीं थीं. कॉल सेंटर और स्पा सेंटर में करती थी काम: दोनों महिलाएं रायपुर से एसटीएफ की गिरफ्त में आई है. बीते 8 साल से यह रायपुर में रह रही थी. यहां पर ये महिलाएं कॉल सेंटर और स्पा सेंटर में काम कर रही थी. महिलाओं ने अपनी पहचान बदल ली थी और भारतीय दस्तावेज भी तैयार करवा लिए थे. दोनों ने अपना फर्जी पहचान पत्र बनवा लिया था. कई तरह के गलत कार्यों में ये महिलाएं शामिल थी.

