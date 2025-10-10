ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में पुलिस के हत्थे चढ़ी बांग्लादेशी महिला, फर्जी निकले दस्तावेज, जल्द होगी डिपोर्ट

रुद्रपुर: अवैध रूप से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रह रही बंग्लादेशी महिला का पुलिस ने गिरफ्त में लिया है. टीम आरोपी महिला से पूछताछ कर उसके खिलाफ आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है. जिसके बाद उसे कुछ दिनों के बाद बांग्लादेश के बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा.



उधम सिंह नगर पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला पुलिस के हत्थे चढ़ी है. यह महिला बीना वीजा के उत्तराखंड में रह रही थी. पुलिस अग्रिम कार्यवाही कर उसे बॉर्डर पार भेजने की तैयारी कर रही है.दरअसल, वर्ष 2019 में बांग्लादेशी नागरिक रजिया बेगम, पुत्री अब्दुल माजिद मियां, निवासी ग्राम पन्जोरा, थाना कालीगंज, जिला गाजीपुर (बांग्लादेश) में फेसबुक के माध्यम से नाजिम कुरेशी पुत्र कय्यूम कुरेशी निवासी इस्लामनगर, गदरपुर से संपर्क में आई. दोनों के बीच मित्रता बढ़ी और प्यार परवान चढ़ा. दोनों ने संग जीने मारने की कसम खाई. जिसके बाद रजिया वर्ष 2019 में वैध पासपोर्ट व वीजा पर भारत आई.

भारत आगमन के बाद 31 मई 2019 को रजिया ने नाजिम से विवाह किया. इसके बाद वह वीजा समाप्त होने पर वापस बांग्लादेश गई. फिर वीजा लेकर भारत लौटी. 30 दिसंबर 2020 को वीजा की अवधि समाप्त होने और मई 2024 में पासपोर्ट की वैधता खत्म होने के बाद भी रजिया भारत में अवैध रूप से रह रही थी. वर्ष 2022 से अगस्त 2025 तक रजिया अपने पति नाजिम के साथ हरियाणा में निवासरत थी. जिसके बाद वह पुनः गदरपुर में आकर रहने लगी. जिसके बाद खुफिया एजेंसी सहित जनपद की पुलिस ने अवैध रूप से निवासरत उक्त बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने डिटेन किया.

जिसके बाद जनपद पुलिस ने महिला को हिरासत में लेते हुए उसके उद्वासन (Deportation) की कार्यवाही शुरू कर दी है. आरोपी महिला के खिलाफ आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. सूत्रों के मुताबिक महिला को 18 अक्टूबर को बंगलादेश बॉर्डर पर ले जाया जाएगा. जहां से उसे बंगलादेश डिपोर्ट किया जाएगा.