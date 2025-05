ETV Bharat / state

बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बनाकर किराए के मकान में रह रही थी - BANGLADESHI WOMAN ARRESTED

Published : May 15, 2025 at 1:58 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 2:13 PM IST

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर निवास करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह महिला पिछले करीब एक डेढ़ साल से भिलाई के सुपेला इलाके में रह रही थी और अपनी असली पहचान छुपाकर फर्जी नाम से जीवन व्यतीत कर रही थी. एसएसपी विजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की जानकारी दी. बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार: गिरफ्तार की गई महिला की असली पहचान पन्ना बीवी के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश की नागरिक है. वह भारत में अंजली सिंह उर्फ काकोली घोष के नाम से रह रही थी. उसने आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों में फर्जी पहचान दर्शाई थी और यहां विभिन्न सेवाओं का लाभ भी उठाया था, जिसमें इलाज भी शामिल है. एएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि जानकारी मिली थी कि महिला अवैध प्रवासी है और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रह रही है. सूचना पर एसटीएफ एक्टिव हुई और तथ्यों की तस्दीक की और उसके आधार पर महिला को गिरफ्तार किया है. फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रही थी महिला (ETV Bharat)

