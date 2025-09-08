लखनऊ में फर्जी पासपोर्ट से मलेशिया जा रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार
चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार को जांच के दौरान पकड़ा गया, पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 7:33 AM IST
लखनऊः राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार रात 8:40 बजे एयर एशिया के मलेशिया जाने वाले विमान के टेकऑफ से पहले यात्रियों की इमीग्रेशन जांच की गई. इस दौरान मोहम्मद नसीम को इमिग्रेशन अधिकारियों ने फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ लिया. इस संबंध में रविवार को तहरीर दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात इमीग्रेशन अधिकारी हरिओम तिवारी ने सरोजिनी नगर थाने में तहरीर दी. दर्ज एफआईआर के मुताबिक लखनऊ से शनिवार रात 8:40 बजे कुआलालांपुर जाने वाली एयर एशिया की उड़ान सख्या AK 014 के यात्रियों की इमीग्रेशन जांच की गई.
इस दौरान एक यात्री संदिग्ध लगा. जांच में पता चला कि उसने भारतीय पासपोर्ट 18 मई 2028 को लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनवाया था, जिसकी वैधता 17 मई 2028 तक है. इसके अलावा उसने आधार कार्ड में पता भी फर्जी दर्ज कराया है. इमीग्रेशन अधिकारियों ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना नाम मोहम्मद नसीम बताया. उसने बताया कि वह बांग्लादेश का मूल निवासी है.
वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले स्थित सफीपुर तहसील के गढ़ी इलाके मे रहता है. यह जानकारी होते ही इमीग्रेशन अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी.
सरोजिनी नगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि इमीग्रेशन अधिकारियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फर्जी पासपोर्ट के सहारे मलेशिया जाने की कोशिश करने वाले मोहम्मद नसीम से पूछताछ की जा रही है. पता लगाया जा रहा है कि किस तरह उसने यहां पर अपना पासपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज बनवाए. पूरे मामले की जांच की जा रही है.
