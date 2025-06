ETV Bharat / state

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बार-बार हो रहा कुछ ऐसा, जो वन विभाग को दे रहा इशारा - BANDHAVGARH TIGRESS WITH HER CUBS

शावकों के साथ बार-बार बाघिन दिखने का क्या मतलब? ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 21, 2025 at 11:32 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 11:44 AM IST 6 Min Read

उमरिया (अखिलेश शुक्ला) : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है, जो वन विभाग को कई तरह के संकेत दे रहा है. दरअसल, टाइगर रिजर्व में पिछले कई दिनों से एक नहीं बल्कि कई बाघिन (टाइग्रेस) अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमती नजर आ रही हैं. इन टाइग्रेस के शावकों के साथ बार-बार नजर आने के संकेतों को वन विभाग ने डीकोड किया है और बताया कि जंगल में क्या चल रहा है. गौरतलब है कि जैसे-जैसे मॉनसून आगे बढ़ रहा है, पार्क बंद होने की तारीख (30 जून) भी करीब आ रही है. इससे पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है. इसी बीच यहां की कई टाइग्रेस बार-बार पूरे कुनबे के साथ पर्यटकों के सामने आ रही हैं. बांधवगढ़ में 165 से ज्यादा है बाघों की संख्या (Etv Bharat) बाघिनों के साथ नजर आ रहे नन्हे शावक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के लिए अपनी खास पहचान रखता है, और जो भी बाघ देखने के दीवाने हैं वह बांधवगढ टाइगर रिजर्व एक बार तो जरूर पहुंचते हैं. यही वजह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का तांता लगा रहता है. वहीं, पिछले कई दिनों से पर्यटकों को यहां बाघिन के साथ-साथ उनके शावक भी नजर आ रहे हैं, और इससे जंगल में कुछ अच्छी चीजों के संकेत मिल रहे हैं. शावकों के साथ बार-बार नजर आ रही बाघिन (MP FOREST DEPT) शावकों के साथ नजर आई रॉ बाघिन हाल ही में बांधवगढ़ की फेमस बाघिन रॉ का भी एक वीडियो सामने आया है. इसमें बाघिन अपने चार नन्हे शावकों के साथ सड़क पार करते नजर आई. इस दृश्य ने पर्यटकों का मन मोह लिया और जमकर वायरल भी किया. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के मुताबिक पार्क में रॉ बाघिन के बच्चे ही सबसे छोटे हैं.

Last Updated : June 21, 2025 at 11:44 AM IST