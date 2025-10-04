ETV Bharat / state

मैं दुष्टों के हाथ नहीं मरना चाहता, मैसेज कर बांधवगढ़ के वनपाल ने उठाया खौफनाक कदम

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अफसरों पर प्रताड़ना के साथ ही मर्डर कराने की साजिश करने का आरोप लगा वनपाल ने की जान देने की कोशिश.

Bandhavgarh tiger reserve
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया : उमरिया जिला स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक बार फिर से सुर्खियों में है. इस बार जंगल और वन्य प्राणियों को लेकर नहीं, बल्कि के एक कर्मचारी के खौफनाक कदम से है. टाइगर रिजर्व के ताला परिक्षेत्र के हरदिया कैंप में वनपाल नत्थू लाल ने अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर मौत को गले लगाने की कोशिश की. इससे पहले वनपाल ने वाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर अफसरों पर उसके मर्डर की साजिश रचने का आरोप लगाया.

वायरल मैसेज में वनपाल ने बताया जान का खतरा

ये घटना शुक्रवार देर रात की है. खौफनाक कदम उठाने से पहले वनपाल नत्थू लाल दीक्षित ने सोशल मीडिया पर मैसेज भी पोस्ट किया. इसमें लिखा "दिलीप कुमार मराठा एसडीओ ताला, राहुल किरार आरओ ताला दोनों मिलकर मुझे मरवा कर जंगल में फेंक देने की साजिश रच रहे हैं. ये दोनों अफसर उसे राजकुमार यादव और राजकुमार मिश्रा द्वारा मरवाना चाहते हैं. मैं दुष्टों के हाथों नहीं मरना चाहता, इसलिए मैं एसडीओ और आरओ ताला के प्रताड़ना से अपनी जान खुद दे रहा हूं, भगवान इन दुष्टों को देखना."

Bandhavgarh tiger reserve
बांधवगढ़ के वनपाल को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती (ETV BHARAT)

वनपाल के बयान लेने के बाद सच्चाई सामने आएगी

वनपाल का ये मैसेज वायरल होते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया. इस मैसेज को पोस्ट करते ही वनपाल नाथूलाल दीक्षित ने घातक कदम उठाया. साथी कर्मचारियों ने उसे तत्काल मानपुर अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टर्स की टीम ने उसे शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस मामले को लेकर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों के बीच भांति-भांति की चर्चा चल रही है. लेकिन सामने आकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है.

वायरल मैसेज के सत्यता की जांच जारी

इस घटना को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय कहते हैं "घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे. घायल वनपाल का इलाज जारी है. उसके बयान के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी." वहीं, टाइगर रिजर्व प्रशासन ने सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज की पुष्टि करने से इनकार भी कर दिया. पुलिस ने अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है. वनपाल का मोबाइल फोन और सामान जब्त कर लिया गया है. वायरल मैसेज के सत्यता की जांच भी की जा रही है, इसके लिए पुलिस साइबर सेल की भी मदद ले रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

FOREST GUARD VIRAL MESSAGEATTEMPT KILL HIMSELF AFTER MESSAGEGUARD ATTEMPT KILL HIMSELFUMARIA NEWSBANDHAVGARH TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

खंडवा हादसों के पीड़ितों से मिले मोहन यादव, 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा

अनदेखी या लापरवाही! डिलीवरी से पहले लटका नवजात, फिर थमी सांसे, आरोप-पार्टी में बिजी थे डॉक्टर

दुलदुल घोड़ी नृत्य बगैर खुशियां अधूरी, देखने के लिए ठिठक जाती है राहगीरों की नजर

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.