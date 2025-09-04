शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में आए दिन हाथियों का मूवमेंट देखने मिलता है. इतने हाथी ग्रुप में यहां विचरण करते हैं, कि इसे अब हाथियों का गढ़ कहा जाने लगा है. बांधवगढ टाइगर रिजर्व में कुछ सालों से हाथियों ने अपना परमानेंट ठिकाना बना लिया है. वहीं छत्तीसगढ़ से भी आए दिन हाथियों का ग्रुप शहडोल संभाग में आता रहता है. ये हाथी घूमने-फिरने के बाद अपने ठिकाने के लिए वापस चले जाते हैं. संभाग में आलम ये हो चुका है कि कभी छत्तीसगढ़ से तो कभी बांधवगढ़ से हाथियों का ट्रिप लगता ही रहता है.

मानसून ट्रिप पर बांधवगढ़ के हाथी

लगता है संभाग के शहडोल जिले में इन दिनों हाथी मानसून ट्रिप पर पहुंचे हुए हैं. बांधगढ़ से 4 हाथियों का समूह जयसिंहनगर रेंज में धमाचौकड़ी मचा रहा है. डीएफओ श्रद्धा पेंन्द्रे ने बताया कि "शहडोल के जयसिंहनर रेंज में हाथियों का एक दल पहुंचा हुआ है. 4 अगस्त गुरुवार को इन हाथियों का यहां चौथा दिन है. हाथियों के इस दल में 4 हाथी हैं. बीती रात ये हाथी मसीरा गांव में थे. अभी मसीरा बीट के ही जंगल में दिन में आराम कर रहे हैं, क्योंकि हाथी रात में मूवमेंट करता है. जबकी दिन में जहां भी नजदीकी जंगल मिलता है, वहां पर हाल्ट करता है. अब आज रात में देखना होगा कि ये हाथी किस ओर मूवमेंट करते हैं."

बांधवगढ़ के हाथी शहडोल घूम रहे (ETV Bharat)

किस रूट से आए ये हाथी

डीएफओ ने बताया कि "हाथियों का ये दल उमरिया के बांधवगढ़ से होते हुए पहले मानपुर बफर पहुंचा, फिर वहां से होते हुए शहडोल के दक्षिण वन मंडल के खन्नौधी रेंज होते हुए जयसिंहनगर पहुंचा. अभी जयसिंहनगर रेंज में ही हाथियों का ये दल विचरण कर रहा है.

छत्तीसगढ़ से आए हाथी लौटे

उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ से कुछ हाथी यहां पहुंचे हुए थे. जो कि पहले अनुपपुर के जैतहरी होते हुए राजेंन्द्र ग्राम पहुंचे. वहां से अहिरगवां पहुंचे, फिर वहां से शहडोल के बुढ़ार पहुंच गए थे, लेकिन बुढ़ार रेंज से एक बार फिर से वापस छत्तीसगढ़ की ओर ही लौट गए. अभी जो जयसिंहनगर में 4 हाथियों का दल है, वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का है."

शहडोल में हाथियों का ग्रुप (ETV Bharat)

लोगों को कर रहे अलर्ट

जब कभी भी हाथियों का इस तरह से औचक मूवमेंट होता है, तो वन विभाग की टीम हर बार ग्रामीणों को पहले से ही अलर्ट करने लगती है. इस बार भी तरह-तरह के माध्यमों से हाथियों के मूवमेंट की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है. ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है. जो भी उनका नुकसान हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि राजस्व विभाग के सहयोग से जल्द से जल्द उन्हें नुकसानी का मुआवजा मिल जाए. इसके लिए तेज प्रक्रिया भी कराई जा रही है. डीएफओ कहती हैं कि हाथियों कामूवमेंट अगर हो तो परेशान न हों, बस सावधान रहें, अलर्ट मोड पर रहें और उन्हें अनावश्यक छेड़े नहीं, बल्कि शांति से उन्हें मार्ग से जाने दें.

खाने की तलाश में ट्रिप

वन विभाग के मुताबिक हाथी इन दिनों अलग-अलग इलाकों में जो विचरण कर रहे हैं, वो खाने की तलाश में हैं. इस समय फसल भी जगह-जगह है, जिसके चलते हाथियों का इस तरह से विचरण हो रहा है. हाथियों ने अब तक किसी भी तरह की जनहानी नहीं की है और न ही कोई बड़ा नुकसान किया है.