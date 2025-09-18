ETV Bharat / state

जिन्हें अपने छोड़ जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार मैं करता हूं... बांदा के अमित ने 10 साल में 1500 गुमनाम चिताओं को दी मुखाग्नि

अमित सेठ ने बताया कि इस बार अपने माता-पिता के साथ लावरिस शवों का भी गया जी में पिंडदान किया है.

बांदा में लावारिस शवों के मसीहा
बांदा में लावारिस शवों के मसीहा (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 7:21 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 7:47 PM IST

बांदा : इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार होते हैं. जिसमें अंतिम संस्कार को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. ऐसा कहा जाता है की अंतिम संस्कार अगर किसी व्यक्ति का सही ढंग से संपन्न होता है तो फिर उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्त होती है. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जिनका कोई नहीं होता या अपने छोड़ देते हैं, उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार लावारिस में बिना रीति रिवाज के कर दिया जाता है. लेकिन बांदा के अमित सेठ भोलू हर लावारिस लाशों को मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं.

समाजसेवी अमित सेठ भोलू लगभग 15 सालों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार रहे हैं. अब तक लगभग 1500 लावारिस शवों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया है. अमित सेठ कहते हैं, जिनका कोई नहीं होता वह भी हमारे किसी न किसी रूप में पूर्वज ही हैं. उन्हें भी सम्मान से विदाई मिलनी चाहिए. वह कहते हैं जिन्हें अपने छोड़ जाते हैं, मौत के बाद मैं उनको मुखाग्नि देता हूं. अमित को अपने इस काम के लिए कई बार पुलिस प्रशासन व अन्य सामाजिक संगठनों ने सम्मानित भी किया है.

बांदा के अमित 15 साल से लावारिस लाशों का कर रहे अंतिम संस्कार. (Video Credit; ETV Bharat)

2010 से कर रहे अंतिम संस्कार : अमित सेठ भोलू शहर के बन्योटा मोहल्ले के रहने वाले हैं. परिवार के लोग व्यापारी हैं. अमित सेठ ने बताया, 2010 में एक घटना ने मेरी जिंदगी और मेरे मन को बदल दिया. मैं शहर के केन नदी में अपने कुछ साथियों के साथ स्नान करने गया था. एक लावारिस लाश को कुत्ते नोच-नोच कर खा रहे थे. तभी मन में मेरे ऐसा भाव आया कि इस शव का अगर कोई अपना होता तो इसका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता.

अमित सेठ को उनके काम के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है.
अमित सेठ को उनके काम के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है. (Photo Credit; ETV Bharat)

गया जी में किया पिंडदान : उसी दिन से ठान लिया कि जो भी लावारिस लाश होगी उसका मैं वारिश बनूगा. तभी से मैंने इस काम की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक लगभग 15 वर्षों में हजारों लावारिस शवों का मैं विधि विधान से अंतिम संस्कार कर चुका हूं. इस बार मैं अपने माता-पिता व पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए गया जी गया हुआ था. जहां पर मैंने उन लावारिस शवों के लिए भी पिंडदान किया जिनका मैं अंतिम संस्कार कर चुका हूं.

अमित लावारिस शवों का विधि विधान से कराते हैं अंतिम संस्कार.
अमित लावारिस शवों का विधि विधान से कराते हैं अंतिम संस्कार. (Photo Credit; ETV Bharat)

गाड़ी में लेकर चलते हैं अंतिम संस्कार का सामान : अमित सेठ भोलू अपनी स्कूटी में हमेशा अंतिम संस्कार का सामान लेकर साथ चलते हैं. अमित कहते हैं, पता नहीं कब किसका फोन आ जाए की कोई लावारिश लाश मिली है. ऐसे में जल्द से जल्द उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार करना प्राथमिकता हो जाती है. क्योंकि लावारिस लाश पहले से ही सड़ी गली अवस्था में होती है. ऐसे में अंतिम संस्कार का सामान खरीदने में भी कुछ घंटे का समय लगता ही है. इसलिए मैं हमेशा अपनी गाड़ी में अंतिम संस्कार का सामान साथ लेकर चलता हूं.

कोविड के समय भी किया अंतिम संस्कार : अमित सेठ भोलू कहते हैं कि कोविड के समय जब अपने ही अपनों को छू नहीं रहे थे, उनका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे. ऐसे में उस समय मैंने कई लावारिस शवों का पूरी सुरक्षा के साथ अंतिम संस्कार किया. उस दौरान मुझे अपने इस काम को लेकर घर परिवार में विरोध भी झेलना पड़ा था. क्योंकि घर के लोगों में भी डर का माहौल था की कहीं मैं कोविड से संक्रमित न हो जाऊं. मैं उन्हें यही भरोसा दिलाता था कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो परिणाम भी अच्छे ही होते हैं न कि बुरे.

Last Updated : September 18, 2025 at 7:47 PM IST

