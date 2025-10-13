ETV Bharat / state

हृदय विदारक; बेकाबू ट्रैक्टर ट्राॅली की टक्कर से बाइक सवार चाचा व 2 भतीजों की मौत

बांदा कमासिन थाना क्षेत्र के कमासिन दांदौ रोड पर हुई दुर्घटना, आरोपी ट्रैक्टर चालक फरार.

दुर्घटना में चाचा व 2 भतीजों की मौत.
दुर्घटना में चाचा व 2 भतीजों की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 11:09 AM IST

Updated : October 13, 2025 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बांदा : कमासिन थाना क्षेत्र के कमासिन दांदौ रोड पर रविवार रात हृदय विदारक सड़क हादसे में चाचा और उसके दो भतीजों की मौत हो गई. दुर्घटना मौरंग लदी बेकाबू ट्रैक्टर ट्राॅली के टक्कर मारने से हुई. घटना के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. साथ ही आरोपी ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. वहीं 3 लोगों की मौत से परिवार और गांव में कोहराम मचा है.



प्रभारी निरीक्षक भास्कर मिश्रा के अनुसार दुर्घटना कमासिन थाना क्षेत्र के कमासिन दांदौ रोड पर रविवार रात लगभग 8:30 बजे हुई थी. बबेरू क्षेत्र के परसौली गांव के रहने वाले रामप्रताप यादव अपने भतीजे रामजस यादव व सुरेश यादव के साथ बाइक से बीरा गांव के रहने वाले शिवशेवक के घर निमंत्रण में जा रहे थे. कमासिन दांदौ रोड पर कस्बे से कुछ दूरी पर महाविद्यालय के पास तेज रफ्तार मौरंग लदी ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी. दुर्घटना में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.



प्रभारी निरीक्षक भास्कर मिश्रा ने बताया कि आरोपी ट्रैक्टर चालक दुर्घटना के बाद फरार हो गया है. उसकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है. मौरंग लदी ट्रैक्टर ट्राॅली को कब्जे में ले लिया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : October 13, 2025 at 11:21 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DIED IN ACCIDENTHEART BREAKING ACCIDENTTRACTOR TROLLEY ACCIDENTBANDA HEART BREAKING ACCIDENTBANDA ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.