बांदा में 3 साल की मासूम को अगवा कर दुष्कर्म, जंगल में फेंका; पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी युवक को किया गिरफ्तार - RAPIST ARRESTED IN ENCOUNTER

पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 4, 2025 at 10:54 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 11:43 AM IST 3 Min Read

बांदा/रायबरेली : चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक ने तीन साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी करतूत कर दी. आरोपी मासूम को अगवा कर जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी खून से लथपथ बच्ची को छोड़ कर भाग गया. परिजनों की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी युवक के पैर में गोली लगी है. वहीं मासूम बच्ची को मेडिकल काॅलेज में इलाज चल रहा है. वहीं रायबरेली पुलिस ने मुठभेड़ में दो पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है. जानकारी देते एसपी पलाश बंसल. (Video Credit : ETV Bharat) बताया गया कि मंगलवार शाम लगभग 3 साल मासूम घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी युवक उसे अगवा कर ले गया. बच्ची के घर न पहुंचने पर परिजनों ने तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने रात लगभग 2 बजे गांव के पास से ही जंगल से खून से लथपथ हालत में बच्ची को बरामद किया. एसपी पलाश बंसल ने बताया कि मंगलवार शाम घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची के लापता होने की सूचना मिली थी. खोजबीन के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई. जिसमें पता चला कि बच्ची को युवक जंगल की ओर ले गया है. जंगल में खोजबीन के दौरान रात करीब 2 बजे बच्ची को घायल अवस्था में बरामद किया गया. इसी दौरान कूछ दूरी पर मौजूद आरोपी युवक को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के पास से एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.

