चार यारों का 'बनारसी इश्क' लोगों को दे रहा नया जीवन; 5 साल में 4 हजार की खून देकर बचाई जान, ऑन डिमांड करते हैं मदद - BANARASI ISHQ

सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक छोटा सा प्रयास बन गया प्रेरणा का जरिया, पूर्वांचल के साथ विदेश से भी लोग जुड़े, आइए जानते हैं...

बनरासी इश्क फेसबुक पेज से शुरू की थी मदद. (Etv Bharat)
Published : September 2, 2025 at 4:13 PM IST

वाराणसी: धर्म, अध्यात्म और सांस्कृतिक नगरी काशी, बनारस और वाराणसी अपने आप में अद्भुत है. गंगा के पावन तट पर बसा यह शहर न सिर्फ़ हिंदू धर्म का केंद्र है, बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी भी है. यहां के घाट, मंदिर, और गंगा आरती की रौनक दुनिया भर को आकर्षित करती है. बनारस की हर गलियों में इतिहास और आस्था की कहानी के साथ अनेको रंग देखने को मिलते हैं. ऐसी ही एक कहानी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जो बनारस की गलियों से निकल कर दूसरे देशों तक पहुंच चुकी है. वाराणसी के चार दोस्तों ने समाज के लिए एक ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं, जिससे लोगों की नई जिंदगी मिल रही है.

2.20 लाख से अधिक लोग जुड़ेः दरअसल, गायघाट के रहने वाले रोहित साहनी और उनके बचपन के दोस्त वेद प्रकाश गुप्ता, अनूप गुप्ता और जयंत अग्रवाल ने मिलकर बनारस की परंपरा संस्कृति और बनारस के टूरिज्म को डेवलप करने के उद्देश्य से 2017 में फेसबुक पर 'बनारसी इश्क' नाम से बनाया था. लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि यह पेज लोगों के लिए मददगार साबित हो जाएगा. बनारसी इश्क पेज पर इस समय लगभग 2,20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. यह टीम लोगों को एक फोन या मैसेज पर तत्काल ब्लड उपलब्ध कराने के साथ डोनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं. ब्लड डोनेशन से जुड़ा यह कैंपेन आज वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंचा हुआ है. लगभग चार से पांच कंट्रीज के फॉलोअर्स के साथ लोगों का प्रयास तेजी से फलीभूत हो रहा है. बनारसी इश्क अब एक ट्रस्ट बन चुका है, जिसके जरिए जरूरतमंद मरीजों को तत्काल ब्लड उपलब्ध कराया जा रहा है.

जानिए क्या है बनारसी इश्क. (ETV Bharat)

कोरोना काल में पहली बार पेज से हुई एक मरीज की मददः बनरासी इश्क पेज के संस्थापक और बनारसी इश्क फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष रोहित कुमार साहनी ने बताया कि सोशल मीडिया पर जब पेज को क्रिएट किया गया तो हमने बनारस के घूमने-फिरने की जगह और परंपरा बताने की कोशिश की. क्योंकि वह बनारस में नाविक रह चुका हूं. टेक्निकल पढ़ाई करने के बाद एक होटल में आईटी हेड के तौर पर अपनी सेवाएं भी दे रहा हूं. इसलिए सोचा था कि पर्यटन इंडस्ट्री में कुछ नया किया जाए. लेकिन 2019 के बाद जब कोविड काल शुरू हुआ तो इस फेसबुक पेज के बनाए जाने के मायने ही बदल दिए. रोहित ने बताया कि उस वक्त एक व्यक्ति को बीएचयू में खून की जरूरत थी. मैंने किसी के कहने पर अपने फेसबुक पेज मदद का मैसेज डाला था. इसके बाद आजमगढ़ एक फॉलोवर ने उस मैसेज को देखकर बीएचयू में आकर ब्लड डोनेशन किया. यहीं से दिमाग में आया कि जब बाहर से आकर व्यक्ति काम कर सकता है तो हम काशी में रहकर क्यों ना करें. बस बनारसी इश्क पेज इसी खासियत के साथ आगे बढ़ने लगा. किसी को खून की जरूरत हो तो एक छोटा सा पोस्ट जरूरतमंद तक डोनर पहुंचा देता है और लोगों की मदद भी हो जाती है.

ब्लड डोनेशन के साथ अन्य भी मदद करती है टीम.
ब्लड डोनेशन के साथ अन्य भी मदद करती है टीम. (ETV Bharat Gfx)

बनारसी इश्क फाउंडेशन ने सोशल मीडिया जरिए युवा पीढ़ियों को रक्तदान के लिए जागरूक किया है. इस फाउंडेशन के पास व्यक्तिगत ब्लड डोनर हैं, जो आए दिन यहां आकर ब्लड डोनेट करते रहते हैं. बनारस ही नहीं पूर्वांचल के कई जिलों से इस फाउंडेशन से जुड़े लोग रक्तदान करने आते हैं. -जितेंद्र पटेल फार्मासिस्ट, ब्लड बैंक, मंडलीय अस्पताल

4 हजार लोगों तक पहुंचाई मददः रोहित ने बताया कि वह खुद अब तक 28 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं. साल में कम से कम चार बार और विशेष मौका पर तो वह जरूर ब्लड डोनेशन करते हैं. उन्होंने बताया कि अपनी टीम के साथ एक प्लान भी बना रखा है. जन्मदिन, मम्मी-पापा की एनिवर्सरी, अपनी एनिवर्सरी या फिर किसी घर के सदस्य की पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन जरूर करते हैं. वर्तमान समय में 500 से ज्यादा रक्तवीरों की टीम के साथ जुड़े हैं, जो वाराणसी समेत पूर्वांचल के अलग-अलग हिस्सों में एक्टिव हैं. प्रतिदिन 4 से 5 यूनिट ब्लड डोनेशन होता ही होता है. रोहित ने बताया कि अब तक उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलाकर लगभग 4000 लोगों तक मदद पहुंचाई है. फेसबुक के जरिए ढाई हजार से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंची है. बता दें कि ट्रस्ट सचिव अनूप गुप्ता इवेंट का कार्य करते हैं. वहीं, मुख्य सचिव वेद प्रकाश गुप्ता टोर ऑपरेटर के तौर पर एक कंपनी में कार्यरत हैं. साथ में खुद की ट्रैवेल एजेंसी भी चलाते हैं.

बनरासी इश्क फेसबुक पेज से शुरू की थी मदद.
बनारसी इश्क टीम 24 घंटे मदद को रहती है तैयार. (ETV Bharat Gfx)

अपनी कमाई के पैसे से करते हैं मददः रोहित ने बताया कि बनारसी इश्क फेसबुक पेज से अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक के लोग जुड़े हुए हैं. हाल ही में सिंगापुर से एक व्यक्ति अपनों का पिंडदान करने काशी आए थे. इस दौरान उन्होंने फेसबुक पेज पर किए जा रहे कामों को देखकर कॉल किया और आकर ब्लड डोनेट भी किया. रोहित बताते हैं कि बनारसी इश्क पेज की शुरुआत 18 सितम्बर 2017 को हुई थी. इस पेज के सफलता के बाद इन चारों दोस्तों ने 2022 में ऑफिशियल ट्रस्ट में बनारसी इश्क को रजिस्टर्ड कर दिया गया. उन्होंने बताया कि वह अपने पुश्तैनी काम वोटिंग के कारोबार से प्रति महीने 20% इस सामाजिक काम में देता हूं. जबकि जयंत अपने फादर के बिजनेस में से जरूरत के हिसाब से मदद करते रहते हैं. अनूप गुप्ता और वेद प्रकाश भी जरूरत के हिसाब से अपने दोस्तों की मदद करते हैं. उन्होंने बताया कि औसतन महीने में 4000 से 5000 महीने का खर्च आता है. अगर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है तो 1 से 2 लाख खर्च होता है.

बनारसी इश्क की टीम.
बनारसी इश्क की टीम. (ETV Bharat)

काशी आएं तो करें रक्तदानः किराना स्टोर चलाने वाले और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जयंत अग्रवाल का कहना है कि कहा जाता है काशी आइये तो दान कीजिए, हम कहते हैं काशी आए तो जरूर रक्तदान करें, आपको वही पुण्य मिलेगा. इसी को आधार मानकर बनारस आने वाले बहुत से लोग हमसे संपर्क करते हैं और उनसे रक्दान भी करवाते हैं. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 56 यूनिट ब्लड डोनेट करवाया. कोरोना की सेकेंड वेव में 75 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ और बहुत लोगों की जिंदगी बचाने में भी सार्थक साबित हुआ था.

बनारसी इश्क के कैंप में ब्लड डोनेट करते पुलिसकर्मी.
बनारसी इश्क के कैंप में ब्लड डोनेट करते पुलिसकर्मी. (ETV Bharat)

टीम कैसे मदद करती है?

रोहित ने बताया कि उनकी टीम द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप के ब्लड कबीर चौरा हॉस्पिटल, सरसुंदरलाल बी.एच.यू हॉस्पिटल, बी.एच.यू ट्रामा सेंटर, होमिभाभा कैंसर हॉस्पिटल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान वाराणसी के ब्लड बैंक में जमा करा देते हैं. जिसे रक्त की जरूरत जरूरत होती है, वह संस्था के ऑफिशियल मोबाइल नंबर 7985542318 और फेसबुक प्रोफाइल पर रक्त की रिक्वेस्ट करता है. उन्होंने बताया कि मदद का संदेश मिलने के बादमरीज के अटेंडेंट की पहले काउंसलिंग की जाती है कि उन्होंने पहले रक्तदान किया है या कि नहीं. अगर नहीं किया होता तो पहले जागरूक करके रक्तदान कराया जाता है. इसके बाद भी मरीज को रक्त की जरूरत हो तो संस्था पूरी मदद करती है.

15 मिनट में मिली मददः रवि ने बताया कि 14 मई 2025 को वाराणसी के महामना कैंसर संस्थान में पिताजी का ऑपरेशन हुआ था. ऑपरेशन थिएटर में दो यूनिट ब्लड की डिमांड थी. इस पर तुरंत रोहित से बात की तो महज 15 मिनट के अंदर दो यूनिट ब्लड की व्यवस्था कर दी. यह एक बेहद अच्छी बात थी कि किसी से मदद मांगी और तुरंत मदद मिल गई. आकाश वर्मा ने बताया कि उनके पिता के लिए खून चाहिए था. इसी बीच रोहित से किसी ने बात करने को कहा था. रोहित से बात की तो आधे घंटे के अंदर खून मिल गया. इसके बाद से वह भी इस टीम से जुड़कर ब्लड डोनेट करते रहते हैं.

