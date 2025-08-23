ETV Bharat / state

यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में बनारस भी देगा योगदान, DM ने मंत्री सुरेश खन्ना को बताया पूरा प्लान - SURESH KHANNA REVIEW MEETING

वित्त मंत्री ने की समीक्षा बैठक, कहा- अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य तैयार करें.

वाराणसी में वित्त मंत्री ने की समीक्षा बैठक.
वाराणसी में वित्त मंत्री ने की समीक्षा बैठक.
Published : August 23, 2025 at 6:32 PM IST

वाराणसी : उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है. इसे लेकर शनिवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ डीएम सत्येंद्र कुमार ने समीक्षा बैठक की. डीएम ने संसदीय कार्य मंत्री और वाराणसी के प्रभारी मंत्री को प्रेजेंटेशन के जरिए विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी. यह भी बताया कि सूबे को इस लक्ष्य तक पहुंचाने में बनारस किस तरह से योगदान दे सकता है.

मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने साल 2023-24 के आंकडों के आधार पर वाराणसी की स्थिति से अवगत कराया. डीएम ने प्रभारी मंत्री को बताया कि वर्तमान में जिले की जनसंख्या 36.77 लाख (2011 के सेंसस के आधार पर) है. इसके 2025 तक 43.87 लाख होने का अनुमान है. जिले की वर्तमान जीडीपी 51,036 करोड़ (प्रचलित भावों पर) जबकि 29,797 करोड़ (स्थायी भावों पर) है.

पर्यटकों की संख्या में 42 प्रतिशत का इजाफा : डीएम ने बताया कि बनारस का विकास दर 13.8% है. जनपद का राज्य जीडीपी में योगदान 1.99% है. प्रति व्यक्ति आय 103354 रुपये है. प्राथमिक सेक्टर का जनपद जीडीपी में योगदान 8.57%, द्वितीयक सेक्टर का 25.58% जबकि तृतीयक सेक्टर का 65.85% योगदान है. जिलाधिकारी ने बताया गया कि जिले का तृतीयक सेक्टर का वर्तमान आंकड़ा 30 हजार करोड़ का है. इसे बढ़ाकर एक लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है. पर्यटकों की संख्या में 42 प्रतिशत, होटल उद्योग में 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

बैठक में मौजूद रहे कई अधिकारी.
बैठक में मौजूद रहे कई अधिकारी.

'अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लक्ष्य तैयार करें' : प्रभारी मंत्री ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की जीडीपी में योगदान को गुणात्मक रूप से बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने जनपद के वर्तमान आकड़ों में तीन गुना बढ़ोतरी करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कृषि, पशुधन, वानिकी, मत्स्य में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए तात्कालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य तैयार करने, माइक्रोप्लानिंग कर कृषि एवं अन्य क्षेत्रों पर फोकस करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने आंकड़ों की रिपोर्टिंग शुद्धता से करने के लिए कहा. उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ ही टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर जोर देने के लिए निर्देशित किया.

'ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करने की जरूरत' : मंत्री ने कहा कि दलहन, तिलहन की फसलों पर भी विशेष फोकस की आवश्यकता है. प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को विभिन्न उद्योगों की सिक यूनिट की स्वतः समीक्षा कर उनके रिवाईवल (पुनः प्रवर्तन) पर ध्यान देने के लिए कहा. कहा कि अधिक से अधिक पौधरोपण करने की जरूरत है. मंत्री ने कहा कि सभी लोग इसमें अपना योगदान देना सुनिश्चित करें. पीएम की ओर से वाराणसी को दिया गया रोपवे का उपहार जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम है.

'कोई भी प्राथमिक विद्यालय बंद करने की जरूरत नहीं' : मंत्री ने कहा कि कोई भी प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं किया जाएगा बल्कि नई शिक्षा नीति के तहत वहां पर प्री-प्राइमरी के बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित होगी. बुनियादी जरूरतों की सभी सुविधाएं आमजन को मुहैया कराना सुनिश्चित करें. इसमें किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चीफ इंजीनियर विद्युत को शहर में लटक रहे बिजली के तारों को सही कराने और इसके स्थायी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता रोजगार देने की है. योजनाओं को जमीन पर उतारें. जनहित में सरकार ने जीएसटी स्लैब घटाकर बहुत बड़ा निर्णय लिया है.

'सीड पार्क की स्थापना हो, किसानों को मिले मिनी बीज किट' : मंत्री ने कहा कि प्राथमिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए राजकीय कृषि क्षेत्र पर सीड पार्क की स्थापना की जाए. किसानों को मिनी बीज किट का वितरण कराया जाए. कृषि उत्पादों का निर्यात, एग्रीटेक स्टार्टअप, गोदाम, शीतगृह की स्थापना, कृत्रिम गर्भाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए. द्वितीयक सेक्टर में संगठित, असंगठित विनिर्माण और पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों, विद्युत, गैस तथा जल एवं अन्य उपयोगी सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है. तृतीयक सेक्टर के विकास के लिए पर्यटन उद्योग, मेडिकल टूरिज्म, होम स्टे, गंगा नदी में क्रूज, इलेक्ट्रिक नावों का संचालन आदि से गति दी गई है.

बैठक में मौजूद रहे कई अधिकारी.
बैठक में मौजूद रहे कई अधिकारी.

