कितना सुरक्षित बनारस का रोप-वे; 60 किमी की रफ्तार से चलने वाली हवा का भी नहीं होगा असर, अब इस डेट से होगा शुरू
आरामदेह के साथ सुरक्षित भी होगा गोंडोला से सफर, लिफ्ट सिस्टम की तरह करेगा काम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 12:04 PM IST
वाराणसी: अर्बन ट्रांसपोर्ट के रूप में एशिया के पहले रोप-वे प्रोजेक्ट को लेकर अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है. उम्मीद है कि अगले साल मार्च से यह शुरू हो जाएगा. इससे पहले गोंडोला से सुरक्षित सफर को लेकर अगर आपके मन में कोई आशंका है तो इसे दूर कर लें. वाराणसी विकास प्राधिकरण और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रोप-वे को मानकों पर खरा बताया है.
बनारस को यह सौगात इस वर्ष नहीं मिल पाएगी, क्योंकि महाकुंभ के दौरान 2 महीने तक गोदौलिया इलाके में काम नहीं हो पाया. वहां एक बड़ा नाला है, जो काम देरी से होने की वजह बन गया है. गोंडोला से सफर कितना सुरक्षित है, इसके सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, समय की कितनी बचत होगी, बनारस के लोगों को किस तरह से लाभ मिलेगा? यह जानने के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट...
बिजली सप्लाई बंद होने पर भी नहीं रुकेगा: लगभग 677 करोड़ रुपये की लागत से बनारस में तैयार हो रहे रोप-वे को लेकर प्रशासनिक अधिकारी अब संशय खुद क्लियर कर रहे हैं. इस बारे में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और इस योजना को पूरी करने वाले प्रोजेक्ट को करने वाले एनएचएनएमएल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूजा मिश्रा जानकारी देते हैं. दोनों रोप-वे प्रोजेक्ट को सबसे सुरक्षित बताते हैं.
VDA उपाध्यक्ष का कहना है कि बनारस में आगामी दिनों में संचालित होने वाला रोप-वे सुरक्षा के लिहाज से बाकी से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है. यूरोपियन स्टैंडर्ड और सेफ्टी उपकरणों को देखते हुए प्रोजेक्ट के लिए एक हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार हो रहा है. रो-पवे के लिए अलग से एक बिजली उपकेंद्र बना है. जहां से इसका ऑपरेशन एकदम सेपरेट किया जाएगा. किसी वजह से यदि बिजली सप्लाई रुकती है और जनरेटर नहीं भी चलता है तो गोंडोला रुकेगा नहीं, बल्कि अपने नजदीकी स्टेशन तक पहुंच जाएगा. यह बिल्कुल लिफ्ट सिस्टम की तरह काम करेगा, जो सुरक्षित स्थान और नजदीकी स्टेशन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
16 घंटे संचालित होगा, इतने यात्रियों को कराएगा सफर: पुलकित गर्ग ने बताया कि बनारस का रोप-वे अब तक का एशिया में ऑपरेट होने वाले रोप-वे में सबसे सुरक्षित होने के साथ ही एक बार में सबसे ज्यादा लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचने वाला भी बनेगा. 16 घंटे ऑपरेट होने वाले इस रोप-वे में 1 घंटे में एक ओर से 3000 और 16 घंटे में लगभग 96 हजार लोगों को सफर कराने की क्षमता है. गोदौलिया से कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग 16 मिनट लगेगा, लगभग 148 ट्रॉली कार चलेगी. एक ट्रॉली में 10 पैसेंजर सवार हो सकते है. कहते हैं कि दिसंबर तक रोपवे की सुरक्षा की जांच पूरी हो जाएगी. लोड टेस्टिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है. संचालन 2026 में ही होगा. 148 गोंडोला का लोड रूट पर डालकर परीक्षण किया जाएगा. आम जनता के लिए इसके बाद ही इसे चलाया जाएगा.
इसलिए सस्ता होगा गोंडोला से सफर का टिकट: वीडीए वीसी ने बताया कि किसी पर इसका अतिरिक्त लोड ना पड़े और पहाड़ों पर चलने वाले रोप-वे से भी सस्ता इसका टिकट हो, इसके लिए रोप-वे के चारों स्टेशनों पर पब्लिक के लिए होटल, रेस्टोरेंट शॉपिंग के लिए दुकानों सहित कई ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे होने वाली इनकम का लाभ टिकट दर पर मिलेगा. टिकट सस्ता रहेगा और बजट फ्रेंडली होगा. जो होटल और रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे, वह भी पूरी तरह से बजट फ्रेंडली होंगे. वीडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि हर स्टेशन पर 24 घंटे मेडिकल की सुरक्षा उपलब्ध होगी और डॉक्टर की टीम मौजूद रहेगी.
कॉरिडोर भी बन रहा: प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि रोप-वे संचालन के लिए एक कॉरिडोर का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी विजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है. रोप-वे का सबसे बड़ा टावर 160 फीट का है, जो सिगरा सुविधा साड़ी सेंटर के सामने है. एजेंसी से 15 साल संचालित करने के लिए अनुबंध किया गया है. 15 सालों तक इसके संचालन, रखरखाव के साथ बिजली के खर्च की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी. सुरक्षा के लिए यहां एक कंसलटेंट इंजीनियर, रोप-वे इंस्पेक्टर की तैनाती भी की जाएगी.
तेज हवा का नहीं होगा असर: उपाध्यक्ष का कहना है कि जिस तरह से मेट्रो के अंदर जाने के बाद उसके दरवाजे नहीं खुलते हैं, उसी तरह रोप-वे का दरवाजा अंदर जाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा. उसे अंदर से कोई भी खोल नहीं सकेगा. वेंटिलेशन के लिए रोप-वे में प्रॉपर व्यवस्था है, ताकि बिजली जाने पर भी लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो. 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने पर या मौसम बिगड़ने पर भी रोपवे पर इसका असर नहीं पड़ेगा. इसके ऊपर यदि हवा का दबाव बनता है तो रोप-वे को कुछ देर के लिए रोका जाएगा.
वीडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि कॉरिडोर के दोनों तरफ 8 मीटर के दायरे में भवनों की ऊंचाई 10 मीटर रखी गई है. कुल दायरा 16 मीटर का है. इससे ऊपर की तरफ निर्माण प्रतिबंधित रहेगा 10 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई के भवन नहीं बनवाए जा सकेंगे. इसकी निगरानी भी होगी और अलग से जोनल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है.
कुछ और खास बातें
- यह क्षमता भारत के सबसे बड़े गुलमर्ग रोप-वे की तुलना में ढाई गुना ज्यादा है.
- हाई पावर ड्राइव और स्टैंडर्ड सिस्टम, बड़े टर्मिनल्स, एडवांस्ड कंट्रोल रूम, कम्युनिकेशन सिस्टम और रेस्क्यू के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी.
- लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी मैटेरियल्स का उपयोग इसमें किया जा रहा है.
- इमरजेंसी के लिए तीन लेयर ऑफ सेफ्टी प्लान बनाया जा रहा है.
ऐसे होगी समय की बचत: नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक, रोप-वे से कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौराहे, विश्वनाथ मंदिर के पास की यात्रा करीब 15 मिनट में तय होगी, जो पहले सड़क परिवहन से लगभग 45 मिनट में तय होती थी. इस यात्रा से परिवहन के अन्य साधनों के मुकाबले पहले से लगभग 65 फीसदी कम समय लगेगा. रोप-वे द्वारा कैंट से रथयात्रा की दूरी 2.4 किलोमीटर है. इसे तय करने में लगभग 6.51 मिनट लगेंगे. रोप-वे के संचालन से जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी. कैंट से गोदौलिया तक हर डेढ़ से दो मिनट के अंतराल में यात्रियों को गोंडोला उपलब्ध रहेगा.
यह भी पढ़ें: बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया! रेंजर ने कहा-टीम ने घेरकर गोली मारी, DFO का इंकार, बोले-शव मिला