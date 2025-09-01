वाराणसी: तू शक्ति है, तू नारी है, तू हर मुश्किल पर भारी है...तेरी हिम्मत की क्या मिसाल दूं तो खुद सबसे बड़ी कहानी है....ये लाइनें उन महिलाओं पर फिट बैठती हैं जो घर की रसोई और अन्य क्षेत्रों में तो नंबर वन है हीं, हुनर की भी मालकिन हैं. ETV Bharat की इस खास रिपोर्ट में हम आपको ऐसी महिलाओं की कहानी सुनाने और पढ़ाने जा रहे हैं, जो रेलगाड़ी बनाती हैं.

बनारस के रेल इंजन कारखाने यानी बरेका में वैसे तो 5700 कर्मचारी और अधिकारी हैं. इनमें 326 महिलाएं भी हैं. बरेका में ये महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रेल इंजन तैयार कर रही हैं और नारी सशक्तिकरण की एक खूबसूरत मिसाल पेश कर रही हैं. इनके बनाए इंजन और अन्य उपकरण देश ही नहीं बल्कि विदेश भी भेजे जा रहे हैं.

बनारस रेल इंजन कारखाने में काम करने वाली महिलाओं के संघर्ष पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

बनारस रेल इंजन कारखाने में बिजली वाले और डीजल दोनों प्रकार के इंजन तैयार किए जाते हैं. अब तक बरेका में 10,822 से ज्यादा रेल इंजन तैयार किए जा चुके हैं. इनको विदेश में भी निर्यात किया जाता है. बीते वित्तीय वर्ष में बरेका ने 472 रेल इंजन बनाकर के एक रिकॉर्ड भी बनाया है. इस रिकॉर्ड को बनाने में पुरुषों के साथ बरेका में काम करने वाली महिलाओं का भी बड़ा योगदान है.

बरेका की महिला कर्मचारी प्रीति. (Photo Credit; ETV Bharat)

20 साल से रेल इंजन बना रहीं प्रीति: बरेका में 20 साल से काम करने वाली प्रीति वर्तमान में जेई हैं. वह बताती हैं कि जब उन्होंने बरेका में शुरुआत की थी, तब महिलाओं की संख्या बहुत कम थी. महिलाएं तकनीकी क्षेत्र में आना भी नहीं चाहती थी. शुरू में जरूर मुश्किल हुई लेकिन, जब यह पैशन बन गया तो एक अलग खुशी महसूस होती है. बरेका में एक अच्छा माहौल मिला है. यहां ट्रेनिंग के जरिए उन्हें तकनीकी बारीकियों को बताया गया.

बेटी ने पूछा, क्या आप रेल इंजन बनाती हो? बड़ा गर्व हुआ: प्रीति बताती हैं कि आज वह दूसरी महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे रही हैं, उन्हें गाइड कर रही हैं. सबसे गर्व का पल तब हुआ जब मेरी बेटी ने मेरे बनाए हुए रेल इंजन को देखा और खुशी से पूछा कि मम्मी क्या आप रेल इंजन बनाती हो. उन्होंने बताया कि वह चाहती हैं कि उनकी बेटी भी इसी तरीके से देश सेवा करें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले.

बरेका की महिला कर्मचारी पूजा. (Photo Credit; ETV Bharat)

कोरोना में पति खोया, पर नहीं हुई कमजोर: ऐसे ही प्रेरणा देने वाली कहानी पूजा की भी है. वो 5 साल पहले बरेका में तैनात हुईं. पूजा बताती हैं कि कोरोना काल में उनके पति की मौत हो गई. उनका एक छोटा बेटा है. मुश्किलों में हार मानने के बजाय उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होना सोचा और रेल इंजन कारखाने में ट्रेनिंग लेने के बाद रेलगाड़ी बनाने का काम करना शुरू कर दिया.

3 दिन में तैयार होता है ट्रेन का 20 किमी वायर: पूजा बताती हैं कि वह लोको इंजन के हार्वेस सेक्टर में काम करती हैं, जहां ट्रेनों में प्रयोग किए जाने वाले तारों को बनाया जाता है. उन्हें तकनीकी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था. उन्होंने इसे सीखने का मन बनाया और काम में जुट गईं. तीन दिन में उनकी पूरी टीम दो ट्रेनों के लिए 20 किलोमीटर से ज्यादा वायर तैयार करती हैं.

बनारस रेल इंजन कारखाने की महिला कर्मचारी, जो रेलगाड़ी से लेकर इंजन तक बनाती हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

मम्मी क्या आप ट्रेन बनाती हो: वह कहती हैं कि मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं रेल इंजन बनाती हूं. सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मेरा बेटा रेल इंजन को देखता है या ट्रेन में सफर करता है और कहता है कि मम्मी क्या आप यही ट्रेन बनाती हो. तब ऐसा लगता है कि जैसे हमने पूरा जहां जीत लिया. वह कहती हैं कि मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि किसी भी मुश्किल दौर में वह अपनी हिम्मत न हारें बल्कि, उन्हें लड़कर आगे बढ़ना चाहिए.

बरेका की महिला कर्मचारी सौम्या. (Photo Credit; ETV Bharat)

थिएटर आर्टिस्ट ने चुनी टेक्निकल फील्ड: कुछ ऐसी कहानी सौम्या की है. सौम्या टेक्नीशियन हैं. वह बताती है कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूं. कोटे से उनकी ज्वॉइनिंग बरेका में हुई. जहां वह बतौर टेक्नीशियन कार्यरत हैं. वह कहती हैं यहां पहले उन्हें ट्रेनिंग दी गई. बारीकियां सिखाई गईं. उसके बाद काम में जुट गईं. बहुत गर्व की बात है मुझे यहां काम करने का मौका मिला.

शुरू में मुश्किल जरूर हुई, लेकिन अब मुझे यह काम करके बहुत अच्छा लगता है. यहां का माहौल बहुत अच्छा है. काम करने के लिए हम महिलाओं के लिए सहज है और यहां पर इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली, जिसकी वजह से काम मेरे लिए बहुत आसान हो गया. यहां सबसे बहुत गर्व की बात है कि मैं इंडियन रेलवे का हिस्सा हूं और हम लोगों के जरिए बनाई गई ट्रेन गुजरते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है.

बनारस रेल इंजन कारखाने में काम करतीं महिला कर्मचारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

बरेका की महिलाओं को विदेश तक मिली पहचान: ट्रेन में मैटेलिक पाइप लगाने वाली महिला गीतांजलि बताती हैं कि, वह 2007 से रेल इंजन कारखाने में काम कर रही है. वह ट्रेनों में मैटेलिक पाइप लगती हैं. उन्हें काम करके बहुत अच्छा लगता है. उन्हें सबसे अच्छा यह लगता है कि महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं. वह किसी मामले में उनसे कम नहीं है.

वह बताती हैं कि अभी तक यह सोच रहती थी कि रेल बनाने का काम सिर्फ पुरुषों का है लेकिन, हम महिलाएं ने इस सोच को बदल दिया है और सबको यह बताना चाहती हैं कि महिला पुरुष दोनों मिलकर रेल इंजन को तैयार करते हैं, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में जाते हैं और विदेश तक हमारी पहचान बनती है.

बनारस रेल इंजन कारखाने में काम करतीं महिला कर्मचारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

11 देशों में जाते हैं बरेका में बने इंजन: बनारस रेल इंजन कारखाने में अब तक 10,822 लोकोमोटिव तैयार किए गए हैं. जिनमें 7498 डीजल इंजन, 2500 बिजली वाले इंजन, 641 गैर रेलवे ग्राहकों के लिए डीजल इंजन, 174 निर्यात डीजल इंजन, एक ड्यूल ट्रैक्शन इंजन, 8 कन्वर्जन इंजन शामिल हैं. बरेका में तैयार इंजन 11 अलग-अलग देश में भी भेजे जाते हैं.

जिनमें वियतनाम, माली, सेनेगल, अंगोला, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, मोजांबिक, सूडान शामिल हैं. वर्तमान में मोजांबिक रेलवे द्वारा बरेका को 10 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का आर्डर मिला है, जिनमें से दो भेजे जा चुके हैं और 8 इंजनों को तैयार किया जा रहा है. दिसंबर में इन इंजनों को निर्यात किया जाएगा.

बनारस रेल इंजन कारखाने में काम करतीं महिला कर्मचारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

350 महिलाएं तैयार कर रहीं इंजन: बरेका के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार बताते हैं कि बनारस रेल इंजन कारखाना आधुनिक भारत में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी की एक कहानी प्रस्तुत करता है जो हर किसी के लिए प्रेरणादायी है. प्रोडक्शन वर्क में महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

रेल इंजन में हार्वेस्ट प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं. इसके साथ ही महिलाएं रूफटॉप सेल और इंजन बनाने का भी काम करती हैं. वर्तमान में लगभग 350 महिलाएं रेल इंजन बनाने के काम में लगी हुई हैं, जिसमें टेक्नीशियन से लेकर के जेई व अन्य उच्च पद पर पर महिलाएं कार्यरत हैं.

बनारस रेल इंजन कारखाने में काम करतीं महिला कर्मचारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

