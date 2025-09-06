बनारस का ये बड़ा कारखाना गंगा में नहीं डालता एक भी बूंद गंदा पानी; Zero डिस्चार्ज फॉर्मूले से बचा रहा लाखों लीटर जल

ETV Bharat / state

क्या है जीरो डिस्चार्ज फॉर्मूला: बरेका के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जीरो डिस्चार्ज वह फॉर्मूला है, जिसके तहत गंगा में दूषित जल का जीरो प्रवाह करना है. इस फार्मूले पर हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत हमने बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है. पहल का परिणाम यह है कि आज परिसर से एक भी बूंद दूषित जल का डिस्चार्ज गंगा में नहीं होता है.

बरेका यानी BLW (Banaras Locomotive Workshop) की पहल से उनके यहां से एक भी बूंद गंदा पानी गंगा में नहीं छोड़ा जा रहा है. बरेका में प्रयोग होने वाले पानी को रिसाइकल कर उसका अलग-अलग प्रयोग किया जाता है. बता दें कि बरेका में हर दिन 11 एमएलडी से ज्यादा पानी का प्रयोग होता है, लेकिन गंगा में इसका जीरो डिस्चार्ज होता है. सभी पानी को रिसाइकल कर परिसर में ही अलग-अलग कामों में प्रयोग किया जाता है.

वाराणसी: वर्तमान समय में बड़े औद्योगिक कारखानों के सामने सबसे बड़ी चिंता उनके इंडस्ट्रियल व सीवरेज डिस्चार्ज की होती है. इंडस्ट्रियल व सीवरेज वेस्ट को कंपनी प्रबंधन सीधे नदियों में डिस्चार्ज यानी छोड़ देता है, जिससे नदियां मैली हो रही हैं. बात काशीनगरी की करें तो यहां इंडस्ट्रियल व सीवरेज वेस्ट गंगा के जल को प्रदूषित कर रहा है. लेकिन, इन सबके बीच बनारस रेल इंजन कारखाने के जीरो डिस्चार्ज फॉर्मूले ने मिसाल पेश की है.

वो बताते हैं कि इसके लिए हमने अलग-अलग तरीके के मेकैनिज्म का प्रयोग किया है. हमारे यहां दूषित जल को रिसाइकल करने के लिए दो एसटीपी प्लांट (STP Plant) लगाए गए हैं. 12 एमएलडी और 3 एमएलडी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पानी को रिसाइकल करते हैं. इस जल का प्रयोग बागवानी, साफ-सफाई व अन्य कार्यों में करते हैं. उसके बाद जो पानी शेष रह जाता है, उन्हें अन्य अलग-अलग कार्यों में प्रयोग करते हैं.

11 एमएलडी पानी बरेका में होता है प्रयोग: राजेश कुमार ने बताया कि बनारस रेल इंजन कारखाने में लोको का निर्माण किया जाता है. यहां के कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर हैं. लगभग साढे़ 5000 अधिकारी कर्मचारी यहां रहते हैं. लगभग 11 एमएलडी जल का इस पूरे परिसर में डेली प्रयोग किया जाता है. लेकिन, ट्रीटमेंट प्लांट से सभी प्रकार के जल को हम रिसाइकल करते हैं और गंगा में जीरो डिस्चार्ज करते हैं.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श वाक्य, जहां कहीं भी जल हो उसका संरक्षण किया जाए, उसके तहत हम लोगों ने परिसर में जल संरक्षण का काम किया है. तीन चार यहां पर छोटे-छोटे तालाब, सरोवर बनाए गए हैं, जहां पर बरसात का पानी जमा किया जाता है. जिसका एक बड़ा फायदा यह है कि BLW का वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रहता है. यहां इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण की दृष्टि से हम पूरे परिसर में हरियाली बनाए रहें.

