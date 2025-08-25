ETV Bharat / state

बनारस में मनोज तिवारी बोले-माता कुष्मांडा की कृपा से बिहार भी जीतेंगे - MANOJ TIWARI IN BANARAS

वाराणसीः वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा देवी के मंदिर के वार्षिक श्रृंगार के भजन संगीत कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभिनेता मृदुल मनोज तिवारी पहुंचे. मनोज तिवारी ने इस कार्यक्रम में भक्ति भजन पेश किए. इस मौके पर काशी के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया. इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि मां की कृपा से उनकी पार्टी बीजेपी बिहार चुनाव में भी जीत हासिल करेगी.

मनोज तिवारी 90 के दशक से कर रहे सेवाः बता दें कि 90 के दशक से मनोज तिवारी बनारस के मंदिरों में भजन गाते आ रहे हैं. वह निरंतर यहां आते रहे हैं. वह मां के इस मंदिर में हमेशा सेवा के लिए आते रहे हैं. संगीत समारोह में अपने स्वर की हाजिरी जरूर लगाते हैं.





जैसे ही मनोज तिवारी मंदिर के प्रांगण में पहुंचे सबसे पहले उन्हें मां का दुपट्टा माला अर्पण किया गया. उसके बाद मनोज तिवारी में सबसे पहले अपना प्रसिद्ध गीत, काला टीका काली, दुर्गा कुंड के दुर्गा मैया, उसके बाद बड़ी शेर पर सवार, उसके बाद जियो बिहार के लाल गीत मां के सामने प्रस्तुत किया. इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण भक्तिमय स्वर लहरियों से गूंज उठा.