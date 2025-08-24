बनारस : बनारस की हस्तकला आज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. एक वक्त था जब यह कला और इससे जुड़े कारीगर हाशिये पर चले गए थे. यहां तक कि पहचान का भी संकट बन गया था. आज बनारसी साड़ी, वुडेन क्रॉफ्ट, मीनाकारी और कालीन उद्योग की धमक है. ODOP योजना के साथ समय-समय पर लगने वाले ट्रेड शो ने भी इस कला को खूब बढ़ावा दिया है. वर्तमान में 20 लाख से ज्यादा कारीगर-उद्यमी पूर्वांचल के हैंडीक्रॉफ्ट उद्योग से जुड़े हैं. हर साल हजारों करोड़ का टर्नओवर होता है. आइए नजर डालते हैं, कला के साथ कमाई और रोजगार का जरिया बन रहे बनारस के इन उत्पादों पर. साथ ही यह भी जानते हैं कि कैसे गुमनाम होती जा रही सैकड़ों साल पुरानी कला इस प्राचीन शहर की लाइफ लाइन बन गई...

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन लगने जा रहा है. इसी के साथ बनारस की हस्तकला को नया मंच मिलेगा. कारीगरों का मानना है कि जब भी ट्रेड शो में जगह मिली है, कारोबार पर सकारात्मक असर पड़ा है. इस बार भी बनारस-मिर्जापुर मंडल के अलग-अलग उत्पाद अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे. अभी तक वाराणसी से 50 उद्यमियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है.

इंटरनेशनल ट्रेड शो की अहम भूमिका: उद्यम विभाग के संयुक्त निदेशक उमेश कुमार बताते हैं कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अभी तक कुल 50 उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है. ये सभी हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हैं. ट्रेड शो में महिला उद्यमियों के लिए खास स्टॉल लगाया जा रहा है. पंजीकरण को 3 सेक्टर में बांटा गया है. एक एमएसएमई, दूसरा ओडीओपी और तीसरा निर्यातकों के लिए है. निर्यातकों में भी दो सेक्टर हैं. एक जो पहले से निर्यात कर रहे हैं और दूसरे जो नवीन निर्यातक हैं. इनके लिए अलग पंडाल की व्यवस्था की गई है.

हॉल नंबर 9 में ODOP प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसमें करीब 32 लोग प्रतिभाग करने जा रहे हैं. इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में आठ लोग प्रतिभाग करेंगे और जो नवीन निर्यातक हैं, उन्हें हम प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि निर्यात तो बढ़ावा दिया जा सके. इनकी संख्या 11है.

विदेशों तक पहुंची पूर्वांचल की कारीगरी : उन्होंने कहा कि यदि ट्रेड शो की सफलता की बात करें तो इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग आवेदन करते हैं. जिन्हें आगामी होने वाले नए ट्रेड शो के लिए लिस्टेड कर लिया जाता है. इस शो से घरेलू के साथ विदेश का बाजार भी कारीगर और उद्योगों के लिए खुल जाता है. आज यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस, जापान समेत कई देशों में बनारस के उत्पादों का डंका बज रहा है. विदेश में सबसे ज्यादा बनारसी ब्रोकेड, कालीन, वुडन क्रॉफ्ट, मीनाकारी के उत्पाद पसंद किए जा रहे हैं.

20 लाख से ज्यादा कारीगर, 10 से 15 हजार करोड़ का सालाना कारोबार : बताया कि, बनारस और मिर्जापुर मंडल के बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका हैंडीक्रॉफ्ट उत्पादों से चलती है. आंकड़ों की बात करें तो लगभग 20 लाख से ज्यादा कारीगर वुडेन प्रोडक्ट, कालीन, गुलाबी मीनाकारी, जरी, वाल हैंगिंग के प्रोडक्ट तैयार करते हैं. 10 से 15 हजार करोड़ से ज्यादा का सालाना कारोबार है. इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इसमें सबसे बड़ा योगदान एक जिला एक उत्पाद योजना का है, जो मुख्यमंत्री की अभिनव सोच है. इस योजना के तहत सभी हैंडीक्रॉफ्ट कारीगरों को ट्रेनिंग दी जाती है. उन्हें मुफ्त में टूल भी उपलब्ध कराए जाते हैं.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनाएं भी प्रमुख रोल अदा कर रही हैं. इस क्रम में जीआई मैंन डॉक्टर रजनीकांत बताते हैं कि काशी क्षेत्र में 32 जीआई उत्पादों से लगभग 20 से 25 लाख लोग प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं. वाराणसी ब्रोकेड, स्टोन कार्विंग, गुलाबी मीनाकारी की डिमांड खूब है. वहीं पूरे देश में उत्तर प्रदेश 77 उत्पादों के साथ नंबर वन है. जबकि काशी परिक्षेत्र 32 उत्पादों के साथ देश का टॉप क्षेत्र बना हुआ है.

ट्रेड शो को लेकर उत्साहित उद्यमी: पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष व कालीन कारोबारी रघु सहाय बताते हैं कि, पहली बार वह इंटरनेशनल ट्रेड शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसे लेकर वह बहुत उत्साहित हैं. इसकी तैयारी वह बीते कई माह से कर रहे हैं. वह ट्रेड शो में अलग-अलग तरीके की कालीन प्रदर्शित करेंगे. बताया कि, उन्हें डोमेस्टिक बाजार सबसे ज्यादा मिल रहा है और इसी से उन्हें उम्मीद है कि विदेशों में भी निवेश का मार्ग खुलेगा. क्योंकि ट्रेड शो का आयोजन देश के केंद्र में किया जा रहा है.

निर्यात का सुनहरा मौका: इस बारे में बुनकर परिवार से जुड़े अजीम बाबू कहते हैं कि, जब से ट्रेड फेयर शुरू हुआ, तब से उसका हिस्सा हैं. यह तीसरा ट्रेड फेयर है, इससे हम लोगों को बहुत उम्मीद है हमारी कई पीढ़ियां बुनकारी के काम से जुड़ी हैं.

