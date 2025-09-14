बनारस की देवरानी-जेठानी ने कैसे संवारी हजारों महिलाओं की जिंदगी; मोती की ज्वैलरी से कमा रहीं लाखों रुपये, अमेरिका-यूरोप तक डिमांड
काशी के 6 से ज्यादा इलाकों के 4 हजार लोग इस उद्यम से जुड़े, 100 करोड़ तक सालाना टर्नओवर, इस हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला.
Published : September 14, 2025 at 2:59 PM IST
वाराणसी: बनारस के आदित्य नगर की रहने वाली देवरानी-जेठानी हजारों महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं. दोनों ने करीब 10 साल पहले कांच के मोतियों (ग्लास बीड्स) से ज्वैलरी आइटम बनाना शुरू किया था. आज ये कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हैं. पूरे बनारस में करीब 4 हजार परिवार इस काम से जुड़ चुके हैं. जबकि, ग्लास बीड्स के उत्पाद का टोटल कारोबार 100 करोड़ तक पहुंच चुका है. यह काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं. इनके बनाए आइटम की अमेरिका-यूरोप तक में में सप्लाई है. 2016 में ग्लास बीड्स को जीआई टैग मिल चुका है. ईटीवी भारत की इस खबर में पढ़िए कैसे कांच को सांचे में ढालकर इन महिलाओं ने अपनी जिंदगी संवार ली...
कच्चा घर और आमदनी का जरिया भी कुछ खास नहीं. लेकिन, बनारस के आदित्य नगर की रहने वाली देवरानी नेहा और जेठानी सुनीता पटेल के मन में हमेशा से यह छटपटाहट रही कि क्यों ने अपना कारोबार शुरू किया जाए. यही सोच उनको आत्मनिर्भरता के मुकाम तक ले गई. वैसे तो देवरानी-जेठानी का रिश्ता अक्सर आपसी खटपट के लिए जाना जाता है, लेकिन नेहा और सुनीता एक दूसरे का संबल बनीं. दोनों पढ़ी-लिखी नहीं हैं, मगर कारोबारी सोच कमाल की है. इन दोनों ने ठान लिया कि परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और फिर कदम जो एक बार बढ़े तो नए मुकाम गढ़ते गए.
ग्लास बीड्स बनारस की पुरानी कला: ग्लास बीड्स बनारस की पुश्तैनी कला मानी जाती है. यह बीते 100 सालों से बनारस में फल-फूल रही है. ग्लास बीड्स में कांच के मनके-मोती की माला और अन्य आभूषण बनाए जाते हैं. ये इतने चमकीले और खूबसूरत होते हैं कि इनकी डिमांड भारत के अलग-अलग हिस्सों के साथ ही विदेशों में भी है. अमेरिका के साथ यूरोप के तमाम देशों में इन्हें पसंद किया जाता है. 2016 में जीआई टैग मिलने के बाद इसके कारोबार में तेजी आई है. खासकर, यह महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. पहले जहां इस काम में पुरुषों का वर्चस्व होता था, आज अधिकतर महिलाएं उससे जुड़ी हैं. बनारस के कई इलाके तो कांच के मोतियों के लिए ही जाने जाते हैं.
देवरानी-जेठानी के लिए कभी घर चलाना था मुश्किल : आदित्य नगर में नेहा और सुनीता को रॉकस्टार जेठानी-देवरानी के रूप में जाना जाता है. सुनीता घर की बड़ी बहू हैं और नेहा छोटी. नेहा बताती हैं, 2005 में उनका ब्याह हुआ था. जब बहू बनकर इस घर में आईं तो परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी. परिवार में सिर्फ पुरुष ही कमाते थे, लेकिन उससे घर का खर्च नहीं चल पाता था.
फिर अपना काम करने की ठानी: नेहा बताती हैं, उनके घर में छोटे पैमाने पर कांच के मोतियों का काम दूसरे कारोबारी से कच्चा माल लाकर किया जाता था, तब उन्होंने अपनी जेठानी के साथ मिलकर इस कारोबार में हाथ आजमाने की सोची. जब पूरा परिवार सो जाता था, तब रात के 10 बजे वह जेठानी के साथ मिलकर इन मोतियों के जरिए गहने बनाना सीखने लगीं. पहले कुछ महीने इन्होंने इस काम में महारत हासिल की फिर 2014 से दोनों पूरी तरह ग्लास बीड्स बनाने लगीं.
आज रोजाना 1000 से ज्यादा की बचत: नेहा और सुनीता ने जब यह काम शुरू किया तो शुरुआती दौर में लाजिमी तौर पर परेशानियां आईं. घर-परिवार संभालने के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना जरूर मुश्किल था. नेहात कहती हैं, हम बाजार जाकर कच्चा माल लेकर आते थे. फिर सीधे व्यापारी को उत्पाद भेजना शुरू कर दिया. बताया कि, दोनों मिलकर 2000 रुपये तक का काम कर लेती हैं. इसमें 1000 सामान और लागत में चला जाता है. बाकी 1000 रुपये की बचत होती है. आज इस काम की बदौलत कच्चे से पक्के मकान में आ गए हैं.
कांच के गहने संवार रहे जिंदगी: सुनीता बताती हैं, आदित्य नगर में शराब कई परिवारों को पीछे धकेल रही है. ऐसे में महिलाओं के लिए ग्लास बीड्स उत्पाद बनाना उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है. कहती हैं, इस काम की बदौलत न सिर्फ अपना घर बनाया, बल्कि समरर्सिबल लगवाया. बच्चों को पढ़ाया-लिखाया और एक बेटे की शादी भी की. आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. कहती हैं, यह सिर्फ सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, बल्कि आदित्य नगर के अधिकतर परिवार इसी राह पर हैं.
डेढ़ दिन में 7 हजार मोती करते हैं तैयार : सुनीता कहती हैं, दोनों सुबह और शाम चार-चार घंटे इस काम को करती हैं. अब बच्चे भी इस काम में हमारी मदद करते हैं. 2 से 3 लोग मिलकर डेढ़ दिन में 7000 के लगभग मोती बनाते हैं, जिससे हमें 2 हजार 2200 की इनकम होती है. इसकी बदौलत महीने का 60 से 70000 कमा लेते हैं उनमें से अगर तार, गैस, शीशे का खर्च निकाल दे तो 30 से 40 हजार का मुनाफा होता है. अब तो व्यापारी से सीधे संपर्क हो गया है, इससे बाजार में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है. कहती हैं, आज इस काम में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो वह कांच के बढ़े दाम की वजह से है. अगर सरकार इस ओर ध्यान दे और कीमतों में कमी आए तो तो कारोबार महिलाओं को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएगा.
4 हजार से ज्यादा परिवार हैं जुड़े : इस कारोबार के बारे में जीआई एक्सपर्ट डॉ. रजनीकांत बताते हैं कि,यह बनारस की पुश्तैनी कलाओं में से एक है. जिसमें वर्तमान में 4000 से ज्यादा परिवार जुड़े है. कहते हैं कि इसका सालाना कारोबार लगभग 100 करोड़ रुपये के आसपास है. विदेश में भी इसकी खूब डिमांड है. यह कांच के मोती न सिर्फ बनारस की पहचान हैं बल्कि चीनी उत्पादों का मुंहतोड़ जवाब भी हैं. बताया कि 2016 में जीआई टैग मिलने के बाद इस कारोबार की पहचान और बढ़ी है. पहले जहां इसमें पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था तो वहीं आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं.
