वेडिंग वेबसाइट से रिश्ता जोड़ने के चक्कर में लुट गया बनारसी; महंगी कार, 7 लाख रुपए गंवाए, गालियां भी सुनीं

मैरिज वेबसाइट से 2020 में बनारसी युवक की मुलाकात हरिद्वार की लड़की से हुई थी, 3 साल में कार-पैसे लेकर शादी से किया इनकार.

वेडिंग वेबसाइट से रिश्ता जोड़ने के चक्कर में लुट गया बनारसी. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
वाराणसी: काशीनगरी बनारस के कैंट में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने वर्तमान समय में प्यार, इश्क, मोहब्बत शब्दों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. मामला शादी के नाम पर ठगी से जुड़ा है. जिसमें हरिद्वार की एक लड़की और उनके पिता को धोखाधड़ी का आरोपी बनाया गया है.

कैंट थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि 2020 में एक मैरिज वेबसाइट के जरिए शिवपुर के रहने वाले आकाश चंद्रा की मुलाकात मयूरी कक्कड़ से हुई थी. मयूरी फोन पर इनसे बातचीत करती थी. दोनों की एक दो बार मुलाकात भी हुई. कई सालों तक दोनों के बीच बातचीत चली, फिर शादी का निर्णय लिया.

इस बीच मयूरी ने अपने पिता की बीमारी का हवाला देते हुए आकाश से 70 हजार रुपये लिए. बाद में आकाश से और पैसे भी मांगती रही. इस दौरान आकाश ने उसे अलग-अलग मध्य में लगभग साढ़े सात लाख रुपए दे दिए. आकाश ने बताया कि यह पैसे उसने मयूरी के भाई मयूर के खाते में जमा किए.

जुलाई 2022 में मयूरी और उसके परिवार ने शादी का भरोसा दिलवाकर आकाश से एक कार परचेज करवाई, वह भी ईएमआई पर, जिसे आकाश भरता रहा. लेकिन जब भी शादी की बात हो तो मयूरी और उसका परिवार टालमटोल करने लगे.

26 जून 2023 को जब आकाश ने शादी के लिए दबाव बनाया तो मयूरी ने इनकार कर दिया. रुपए लौटाने की बात करने पर मयूरी और उसके पिता ने गाली गलौज करते हुए आकाश को भला बुरा कहा और उसे झूठे रेप में फंसाने की धमकी दी.

आकाश ने इस मामले में पहले कैंट थाने को और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद प्रकरण में आकाश ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. न्यायालय ने एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए इसे स्वीकार कर संबंधित थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.

इसके बाद कैंट पुलिस ने प्रकरण में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें मयूरी और उसके पिता और उसके भाई को आरोपी बनाया गया है. कैंट इंस्पेक्टर का कहना है मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

