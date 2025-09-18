ETV Bharat / state

बीएचयू ने 15 साल में तैयार की सरसो की नई प्रजाति, कम लागत में बंपर फसल, जानिए खासियत

बीएचयू में किसने किया शोधः यह शोध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनुवांशिकीय एवं पादप प्रजनन विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह एवं डॉक्टर कार्तिकेय के नेतृत्व में सरसों की नई प्रजाति को तैयार किया गया है. इस सरसों का नाम पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर मालवीय निधि रखा गया है.

वाराणसी/बाराबंकीः तिलहन की खेती में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने एक नई पहल करते हुए यहां के एग्रीकल्चर विभाग में सरसों की एक नई वैरायटी को तैयार किया है. ये प्रजाति न सिर्फ कम लागत में बेहतर उपज दे रही है बल्कि किसानों को आर्थिक लाभ दे रही है. यह 125 दिन में तैयार होती है और लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में किसानों को फल देती है, इसके दाने बड़े होते हैं और इसमें तेल की मात्रा भी ज्यादा होती है. वहीं, बाराबंकी की एक पौधशाला में अयोध्या मण्डल के सभी जिलों में सबसे ज्यादा 106 पौधों की प्रजातियों को उगाने में सफलता मिली है.

इस बारे में विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर एसके सिंह ने बताया कि, वह 2006 में प्रोफेसर बनकर BHU आए थे, तब से ही उनकी ख्वाहिश थी कि बीएचयू में सरसों की वैरायटी को तैयार किया जाए जो न सिर्फ किसानों की उपज को बढ़ाए बल्कि तिलहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम के रूप में भी देखा जाए. इसी क्रम में 2025 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पहली मस्टर्ड वैरायटी मालवीय निधि वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई. वह बताते हैं कि, यह हाईएस्ट ब्रीडिंग है. अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए जो भी वैरायटी बनी है, उससे 10 से 12 फीसदी यह ऊपज ज्यादा दे रहा है और तेल की मात्रा भी इसमें 39 से 40 फ़ीसदी है. वो कहते हैं कि,यूपी में इससे तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा. पीएम मोदी भी ऑयल सीड को लेकर जिक्र कर चुके है कि तिलहन की उपज बढ़ना चाहिए, ऐसे में BHU का यह नया मालवीय निधि सरसों की वैरायटी उपज दलहन के लिए क्रांतिकारी साबित होगा.

वह बताते हैं कि 30 अक्टूबर तक सरसों को लगाया जाता है और इस समय लगने पर सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलता है. हमने मालवीय निधि का खेतों में इसका डेमोंसट्रेशन किया था तो देखा था की प्रति हेक्टर 20 से 25 क्विंटल इसकी ऊपज है जो सामान्य से बहुत ज्यादा है. वर्तमान में यह BHU के केंद्र पर मौजूद है और इसे अन्य स्थानों पर भी रखा जा रहा है. चुकीं मई 2025 में इसे भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए रिलीज कर दिया गया है। ऐसे में इस समय थोड़ी सी बीज की शॉर्टेज है लेकिन जो भी किसान इस बीज को लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर वह के सकते है. इसके साथ ही ये अगले सीजन से किसानों को बड़ी मात्रा में हर जगह उपलब्ध हो जाएगी.

बाराबंकी में 106 प्रजातियों के पौधे उगाने में मिली सफलता

बाराबंकी की एक पौधशाला को अयोध्या मण्डल के सभी जिलों में सबसे ज्यादा 106 पौधों की प्रजातियों को उगाने में सफलता मिली है. इसके लिए पौधशाला को जैव विविधता पौधशाला पुरस्कार-2025 से नवाजा गया है. यह सम्मान मंगलवार को वन संरक्षक अयोध्या मण्डल समीर कुमार ने प्रभागीय वन अधिकारी बाराबंकी आकाशदीप बधावन एवं देवां रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मयंक सिंह को दिया. दोनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.इसके अलावा वन दरोगा राजेश मिश्रा और शत्रोहन लाल माली को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.

