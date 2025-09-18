बीएचयू ने 15 साल में तैयार की सरसो की नई प्रजाति, कम लागत में बंपर फसल, जानिए खासियत
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर विभाग को मिली सफलता, किसानों के लिए बेहद उपयोगी है नई खोज.
September 18, 2025
वाराणसी/बाराबंकीः तिलहन की खेती में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने एक नई पहल करते हुए यहां के एग्रीकल्चर विभाग में सरसों की एक नई वैरायटी को तैयार किया है. ये प्रजाति न सिर्फ कम लागत में बेहतर उपज दे रही है बल्कि किसानों को आर्थिक लाभ दे रही है. यह 125 दिन में तैयार होती है और लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में किसानों को फल देती है, इसके दाने बड़े होते हैं और इसमें तेल की मात्रा भी ज्यादा होती है. वहीं, बाराबंकी की एक पौधशाला में अयोध्या मण्डल के सभी जिलों में सबसे ज्यादा 106 पौधों की प्रजातियों को उगाने में सफलता मिली है.
बीएचयू में किसने किया शोधः यह शोध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनुवांशिकीय एवं पादप प्रजनन विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह एवं डॉक्टर कार्तिकेय के नेतृत्व में सरसों की नई प्रजाति को तैयार किया गया है. इस सरसों का नाम पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर मालवीय निधि रखा गया है.
बाराबंकी में 106 प्रजातियों के पौधे उगाने में मिली सफलता
बाराबंकी की एक पौधशाला को अयोध्या मण्डल के सभी जिलों में सबसे ज्यादा 106 पौधों की प्रजातियों को उगाने में सफलता मिली है. इसके लिए पौधशाला को जैव विविधता पौधशाला पुरस्कार-2025 से नवाजा गया है. यह सम्मान मंगलवार को वन संरक्षक अयोध्या मण्डल समीर कुमार ने प्रभागीय वन अधिकारी बाराबंकी आकाशदीप बधावन एवं देवां रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मयंक सिंह को दिया. दोनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.इसके अलावा वन दरोगा राजेश मिश्रा और शत्रोहन लाल माली को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.
