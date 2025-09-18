ETV Bharat / state

बीएचयू ने 15 साल में तैयार की सरसो की नई प्रजाति, कम लागत में बंपर फसल, जानिए खासियत

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर विभाग को मिली सफलता, किसानों के लिए बेहद उपयोगी है नई खोज.

banaras bhu developed mustard new variety 15 years gives bumper crop low cost up farming.
बीएचयू ने तैयार की सरसो की नई प्रजाति. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 9:09 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी/बाराबंकीः तिलहन की खेती में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने एक नई पहल करते हुए यहां के एग्रीकल्चर विभाग में सरसों की एक नई वैरायटी को तैयार किया है. ये प्रजाति न सिर्फ कम लागत में बेहतर उपज दे रही है बल्कि किसानों को आर्थिक लाभ दे रही है. यह 125 दिन में तैयार होती है और लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में किसानों को फल देती है, इसके दाने बड़े होते हैं और इसमें तेल की मात्रा भी ज्यादा होती है. वहीं, बाराबंकी की एक पौधशाला में अयोध्या मण्डल के सभी जिलों में सबसे ज्यादा 106 पौधों की प्रजातियों को उगाने में सफलता मिली है.



बीएचयू में किसने किया शोधः यह शोध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनुवांशिकीय एवं पादप प्रजनन विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह एवं डॉक्टर कार्तिकेय के नेतृत्व में सरसों की नई प्रजाति को तैयार किया गया है. इस सरसों का नाम पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर मालवीय निधि रखा गया है.

banaras bhu developed mustard new variety 15 years gives bumper crop low cost up farming.
बीएचयू ने 15 साल में तैयार की सरसो की नई प्रजाति. (etv bharat)
15 वर्षों में तैयार हुई मालवीय निधिः इस बारे में विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर एसके सिंह ने बताया कि, वह 2006 में प्रोफेसर बनकर BHU आए थे, तब से ही उनकी ख्वाहिश थी कि बीएचयू में सरसों की वैरायटी को तैयार किया जाए जो न सिर्फ किसानों की उपज को बढ़ाए बल्कि तिलहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम के रूप में भी देखा जाए. इसी क्रम में 2025 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पहली मस्टर्ड वैरायटी मालवीय निधि वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई. वह बताते हैं कि, यह हाईएस्ट ब्रीडिंग है. अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए जो भी वैरायटी बनी है, उससे 10 से 12 फीसदी यह ऊपज ज्यादा दे रहा है और तेल की मात्रा भी इसमें 39 से 40 फ़ीसदी है. वो कहते हैं कि,यूपी में इससे तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा. पीएम मोदी भी ऑयल सीड को लेकर जिक्र कर चुके है कि तिलहन की उपज बढ़ना चाहिए, ऐसे में BHU का यह नया मालवीय निधि सरसों की वैरायटी उपज दलहन के लिए क्रांतिकारी साबित होगा.अक्टूबर में होती है खेतीः वह बताते हैं कि 30 अक्टूबर तक सरसों को लगाया जाता है और इस समय लगने पर सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलता है. हमने मालवीय निधि का खेतों में इसका डेमोंसट्रेशन किया था तो देखा था की प्रति हेक्टर 20 से 25 क्विंटल इसकी ऊपज है जो सामान्य से बहुत ज्यादा है. वर्तमान में यह BHU के केंद्र पर मौजूद है और इसे अन्य स्थानों पर भी रखा जा रहा है. चुकीं मई 2025 में इसे भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए रिलीज कर दिया गया है। ऐसे में इस समय थोड़ी सी बीज की शॉर्टेज है लेकिन जो भी किसान इस बीज को लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर वह के सकते है. इसके साथ ही ये अगले सीजन से किसानों को बड़ी मात्रा में हर जगह उपलब्ध हो जाएगी.

बाराबंकी में 106 प्रजातियों के पौधे उगाने में मिली सफलता
बाराबंकी की एक पौधशाला को अयोध्या मण्डल के सभी जिलों में सबसे ज्यादा 106 पौधों की प्रजातियों को उगाने में सफलता मिली है. इसके लिए पौधशाला को जैव विविधता पौधशाला पुरस्कार-2025 से नवाजा गया है. यह सम्मान मंगलवार को वन संरक्षक अयोध्या मण्डल समीर कुमार ने प्रभागीय वन अधिकारी बाराबंकी आकाशदीप बधावन एवं देवां रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मयंक सिंह को दिया. दोनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.इसके अलावा वन दरोगा राजेश मिश्रा और शत्रोहन लाल माली को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.

ये भी पढ़ें: यूपी में पुलिस में बड़ा फेरबदल; IPS के बाद 13 डीएसपी और 44 ASP का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

ये भी पढ़ेंः आगरा की ऐतिहासिक राम बरात; जानिए 140 साल में कैसे-कैसे बदला स्वरूप, मिथिला महल की क्या है खासियत

For All Latest Updates

TAGGED:

BANARAS NEWSबीएचयू सरसो नई प्रजातिUP FARMINGUP MUSTARD NEW CROPBHU MUSTARD NEW VARIETY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.