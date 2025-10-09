ETV Bharat / state

झारखंड में बालू और लघु खनिज खनिज के अलॉटमेंट पर लगी रहेगी रोक! जानें, सुनवाई में हाईकोर्ट ने क्या कहा

रांचीः झारखंड में पेसा (‘द पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया’) नियमावली लागू होने तक लघु खनिज और बालू के अलॉटमेंट पर लगी रोक जारी रहेगी. मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर 9 सितंबर 2025 के आदेश को जारी रखा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष को मानने से इनकार कर दिया. सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्टूबर को तय की गई है.

लघु खनिज और बालू के अलॉटमेंट पर लगी रोक जारी

आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर मालतो ने ईटीवी भारत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि नियमावली की प्रक्रिया चल रही है. विधि विभाग से राय ली जा रही है. निर्णय होने तक लघु खनिज और बालू के अलॉटमेंट पर लगी रोक को स्थगित कर दिया जाए. लेकिन कोर्ट ने आग्रह मानने से इनकार कर दिया. मंच की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक राय, ज्ञानंत सिंह और वरिष्ठ वकील अजीत कुमार ने पक्ष रखा.

क्या था 9 सितंबर के फैसले में

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने 9 सिंतबर को अपने आदेश में कहा था कि विस्तृत तर्क सुनने और सरकार की ओर से 4 सितंबर 2025 को कारण बताओ हलफनामे के अवलोकन के बाद कोर्ट का विचार है कि निर्णय का शीघ्रता से पालन होना जरुरी है. क्योंकि पहले ही 13 माह से अधिक का समय दिया जा चुका है. साथ ही कोर्ट ने अंतिम अवसर के रुप में दो सप्ताह के भीतर मामले को कैबिनेट के समक्ष रखने को कहा है ताकि संबंधित निर्णय का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो सके. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.