Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

एलबम निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी से रोक हटी; अनुपमा का शव बरामद होने के बाद कोर्ट ने नहीं बढ़ाया आदेश - HIGH COURT NEWS

एलबम निर्माता सुनील यादव पर अनुपमा यादव के अपहरण सहित कई आरोपों में दर्ज है मुकदमा

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 8:06 AM IST

3 Min Read

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलबम निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी पर लगी रोक का आदेश आगे बढ़ाने से इंकार दिया है. इसके बाद से पुलिस के लिए सुनील यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है. सुनील पर देवरिया की अनुपमा यादव के अपहरण का मुकदमा दर्ज है. अपर शासकीय अधिवक्ता ने बुधवार को कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि देवरिया की अनुपमा यादव का शव बरामद कर लिया गया है और मृतका की मां ने पहचान कर ली है. इस पर कोर्ट ने याची सुनील यादव की गिरफ्तारी पर लगाई रोक बढ़ाने से इन्कार कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति मदनपाल सिंह की खंडपीठ ने दिया.

एलबम निर्माता सुनील यादव पर अनुपमा यादव के अपहरण सहित कई आरोपों में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज है. अनुपमा की बहन ने आरोप लगाया था कि आरोपी अनुपमा से प्रेम करता था. 19 फरवरी 2025 को उसके घर आया और शादी की खरीदारी के लिए नेपाल जाने की बात कही. इसके बाद अनुपमा को कार से लेकर चला गया. बाद में अनुपमा का फोन आया कि याची उसे बिहार ले आया है. फिर फोन बंद हो गया. अनुपमा का कहीं कुछ पता नहीं चला. 22 फरवरी 2025 को याची ने फोन उठाया और बताया कि अनुपमा उसके साथ नहीं है. आरोपी सुनील ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची चैनल के लिए एलबम बनाता है. याची ने अनुपमा से एलबम में काम करने के लिए कहा. बदले में अनुपमा ने छह-सात लाख रुपये लिए लेकिन काम नहीं किया. पैसे वापस मांगे तो उसने अपने आदमी भेजकर डराया धमकाया. इस संबंध में कोर्ट के आदेश पर सारनाथ थाना, वाराणसी में मुकदमा दर्ज है. इसके बाद याची को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया है.

युवती का पता न चलने पर कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को एसपी देवरिया व एसएचओ कोतवाली को तलब भी किया था. कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी निगरानी डीजीपी को सौंप दी थी. इसी क्रम में मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्र ने कोर्ट को बताया कि युवती की लाश बरामद हो गई है. उसकी मां ने पहचान कर ली है. इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा ली.

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 2 लाख रुपये का हर्जाना; बिना ठोस आधार के दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दाखिल न करने का निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलबम निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी पर लगी रोक का आदेश आगे बढ़ाने से इंकार दिया है. इसके बाद से पुलिस के लिए सुनील यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है. सुनील पर देवरिया की अनुपमा यादव के अपहरण का मुकदमा दर्ज है. अपर शासकीय अधिवक्ता ने बुधवार को कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि देवरिया की अनुपमा यादव का शव बरामद कर लिया गया है और मृतका की मां ने पहचान कर ली है. इस पर कोर्ट ने याची सुनील यादव की गिरफ्तारी पर लगाई रोक बढ़ाने से इन्कार कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति मदनपाल सिंह की खंडपीठ ने दिया.

एलबम निर्माता सुनील यादव पर अनुपमा यादव के अपहरण सहित कई आरोपों में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज है. अनुपमा की बहन ने आरोप लगाया था कि आरोपी अनुपमा से प्रेम करता था. 19 फरवरी 2025 को उसके घर आया और शादी की खरीदारी के लिए नेपाल जाने की बात कही. इसके बाद अनुपमा को कार से लेकर चला गया. बाद में अनुपमा का फोन आया कि याची उसे बिहार ले आया है. फिर फोन बंद हो गया. अनुपमा का कहीं कुछ पता नहीं चला. 22 फरवरी 2025 को याची ने फोन उठाया और बताया कि अनुपमा उसके साथ नहीं है. आरोपी सुनील ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची चैनल के लिए एलबम बनाता है. याची ने अनुपमा से एलबम में काम करने के लिए कहा. बदले में अनुपमा ने छह-सात लाख रुपये लिए लेकिन काम नहीं किया. पैसे वापस मांगे तो उसने अपने आदमी भेजकर डराया धमकाया. इस संबंध में कोर्ट के आदेश पर सारनाथ थाना, वाराणसी में मुकदमा दर्ज है. इसके बाद याची को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया है.

युवती का पता न चलने पर कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को एसपी देवरिया व एसएचओ कोतवाली को तलब भी किया था. कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी निगरानी डीजीपी को सौंप दी थी. इसी क्रम में मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्र ने कोर्ट को बताया कि युवती की लाश बरामद हो गई है. उसकी मां ने पहचान कर ली है. इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा ली.

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 2 लाख रुपये का हर्जाना; बिना ठोस आधार के दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दाखिल न करने का निर्देश

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT ORDERFILM PRODUCER SUNIL YADAVANUPAMA YADAV MURDERHIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

नई टाउनशिप स्कीम की सौगात; सीएम योगी बोले- 12 लेन के एक्सप्रेस-वे के साथ हो रही मेरठ की पहचान

अब कहीं से भी भगवान शिव को कर सकेंगे जल अर्पित, बस ऑनलाइन करना होगा ये काम, जानिए कैसे?

महज 10 ग्राम का नैनो जनरेटर करेगा ऐसी करामात, बिना बिजली, बिना पावर बैंक, चलते-फिरते चार्ज होगा मोबाइल

यूपी की 5 बड़ी अफवाहें, रात में 6 जिलों को कैसे डरा रहे, हापुड़, मुरादाबाद, बागपत, बिजनौर की अफवाहों की सच्चाई आई सामने

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.