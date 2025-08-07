Essay Contest 2025

शोएब ढेबर से अब 3 माह मुलाकात बंद, जेल सुरक्षा में बाधा डालने का मामला - SHOAIB DHEBAR RAIPUR JAIL

शोएब ढेबर पर जेल अधिकारियों और कर्मचारियों से गलत तरीके से बर्ताव करने और शासकीय कार्य में बाधा पैदा करने की भी आरोप है.

SHOAIB DHEBAR RAIPUR JAIL
शोएब ढेबर रायपुर जेल (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : August 7, 2025 at 12:51 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 12:59 PM IST

रायपुर: केंद्रीय जेल में बंद रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भतीजे और छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर से जेल में किसी से भी मुलाकात करने पर 3 माह का प्रतिबंध लगा दिया है. शोएब ढेबर पर जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश करना, जेल अधिकारियों और कर्मचारियों से गलत तरीके से बर्ताव करना और शासकीय कार्य में बाधा पैदा करने का आरोप है. इस आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया है.

मुलाकात कक्ष में जबरन घुसने का मामला: रायपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक को इस तरह के आचरण की शिकायत मिली थी. जिसमें यह कहा गया था कि शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया. जेल में सुरक्षा को लेकर शोएब ढेबर को मना किया गया था लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना.

उप जेल अधीक्षक की जांच के बाद शोएब ढेबर पर एक्शन: शोएब ढेबर के इस तरह के काम करने के कारण जेल की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हुआ था. इस पूरे मामले को लेकर रायपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक ने इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एमएन प्रधान को दी थी. अपनी जांच रिपोर्ट में उप जेल अधीक्षक एमएन प्रधान ने घटना को सही माना है और अपनी रिपोर्ट में जेल अधिकारियों और कर्मचारियों से गलत तरीके से बर्ताव करना और शासकीय कार्य में बाधा पैदा करने की रिपोर्ट दी है.

3 माह किसी से भी मुलाकात पर बैन: रायपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक ने जेल नियमावली के नियम 690 का प्रयोग करते हुए, आदेश जारी किया है. आदेश में यह कहा गया है कि शोएब ढेबर तीन माह तक किसी से भी किसी भी प्रकार की मुलाकात नहीं कर सकेंगे. इसे लेकर रायपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे कार्य को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे. शोएब ढेबर पर मारपीट, छेड़छाड़ और अवैध उगाही के कई मामले रायपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज हैं.

दुर्ग में नव आरक्षक ने दी जान, पत्नी को पहले मायके छोड़ा फिर खत्म की जिंदगी
कवर्धा में कोटवार की हत्या, पुलिस कर रही जांच
जून 2026 से कुम्हारी टोल प्लाजा होगा बंद, नितिन गडकरी से मिले बृजमोहन अग्रवाल
