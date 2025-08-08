Essay Contest 2025

रिटायर्ड TGT के हक में बड़ा फैसला, अनुबंध काल से नियमित मानते हुए पेंशनरी लाभ वापिस लेने के सरकारी आदेश पर रोक

रिटायर्ड टीजीटी के हक में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है. मामले में शिक्षा निदेशक को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश भी दिए.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
Published : August 8, 2025 at 10:11 AM IST

शिमला: रिटायर्ड टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स) के हक में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. रिटायर्ड टीजीटी को अनुबंध सेवा काल से नियमित मानते हुए पेंशनरी लाभ को वापिस लेने के आदेश सरकार ने जारी किए थे. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. हाईकोर्ट ने रिटायर्ड टीजीटी को अनुबंध सेवाकाल से नियमित मानते हुए दिए गए पेंशनरी लाभ को वापिस लेने संबंधी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. यही नहीं, हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादी शिक्षा निदेशक को तीन हफ्ते में याचिका का जवाब दाखिल करने के आदेश भी दिए.

याचिकाकर्ता हेमंत कुमार व अन्य का कहना था कि राज्य सरकार अनुबंध सेवाओं के लाभ न देने के लिए हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों सेवा शर्त अधिनियम, 2024 (एक्ट) लेकर आई है. इसकी आड़ में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का अतिक्रमण करने का प्रयास है, जिनमें अनुबंध सेवाकाल के लाभ देने की बात कही गई है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने प्रार्थियों की दलील से सहमति जताते हुए शिक्षा विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें प्रार्थियों के अनुबंध काल से नियमित मानते हुए पेंशनरी लाभ देने के बाद उसे वापिस लेने की बात कही गई.

क्या है पूरा मामला

मामले के अनुसार प्रार्थियों हेमंत कुमार व अन्य का कहना था कि वे 2008 में अनुबंध आधार पर नियुक्त हुए थे. वहीं, नियमों के तहत उन्हें नियमित नियुक्ति दी जानी चाहिए थी. इसके बाद प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें शुरुआत से ही नियमित मानते हुए सभी तय लाभ प्रदान करने की मांग उठाई. इस पर शिक्षा विभाग ने उन्हें आरंभ से ही नियमित माना और 18 जून 2024 को इस बाबत संबंधित आदेश जारी किए. अब शिक्षा विभाग ने 17 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्त अधिनियम, 2024 की आड़ में उनको दिए गए लाभ को वापिस लेने के आदेश जारी कर दिए. इस आदेश को प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है. अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पेंशनरी लाभ वापिस लेने वाले आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही प्रतिवादियों से जवाब भी दाखिल करने को कहा है.

