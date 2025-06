ETV Bharat / state

1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर सख्त चेकिंग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर काबू पाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पंपों पर पुराने और लाइफ पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन न देने के आदेश को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक विस्तृत निर्देश जारी किया है. ये आदेश केवल पहले से ही लागू उस नीति की अगली कड़ी है, जिसके तहत दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के चलन पर रोक लगाई गई थी.बावजूद इसके शहर में हजारों ऐसे वाहन अभी भी चलते हैं जो प्रदूषण के बड़े स्रोत बने हुए हैं. दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों से ऐसे वाहनों को ईंधन देने से रोकने के निर्देश पहले भी दिए थे, लेकिन इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब पेट्रोल पंपों पर निगरानी टीमें तैनात की जाएंगी. परिवहन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार 1 जुलाई 2025 से दिल्ली के सभी ईंधन स्टेशनों पर यह सख्ती लागू होगी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के पालन में यह निर्णय लिया गया है. इस निर्देश के मुताबिक ऐसे सभी लाइफ पूरी कर चुके वाहनों, जिनकी पहचान कैमरों से की जाएगी. ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. इस निर्णय के अंतर्गत दिल्ली के पेट्रोल और डीजल स्टेशनों पर एन्फोर्समेंट टीमें तैनाती होगी. इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 27 जून को स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसड्यूर (एसओपी) जारी की है, जिसमें सभी एजेंसियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं. जारी किए गए इस आदेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी और नगर निगम (एमसीडी) को कुल 350 डीजल और पेट्रोल पंपों पर तैनात करना होगा. दिल्ली पुलिस की ड्यूटी पहले से से 100वें तक के पंपों पर होगी. परिवहन विभाग की ड्यूटी 101 से 159 तक के पंपों पर रहेगी. 160 से 250 तक के पंपों पर दिल्ली पुलिस व परिवहन विभाग की संयुक्त ड्यूटी लगेगी. इसमें संयुक्त टीमों में 91 अधिकारी दिल्ली पुलिस से होंगे, जिन्हें चालानिंग पावर होगी, जबकि बचे अमले की सप्लाई परिवहन विभाग करेगा. 251 से 350 तक के पंपों पर नगर निगम की ड्यूटी लगेगी.