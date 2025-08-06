जयपुर: शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि शिक्षा, पंचायत राज और संस्कृति विभाग में स्वदेशी वस्तु ही खरीदी जाएंगी. बहुत ही जरूरी है, तो ही विदेशी वस्तु खरीदी जाएंगी. इसके लिए पहले मंत्री से अनुमोदन करवाना पड़ेगा और मंत्री की स्वीकृति के बाद ही विदेशी वस्तु खरीदी जाएंगी. अगर किसी अधिकारी ने अपने स्तर पर इसकी खरीद की, तो उस अधिकारी से व्यक्तिगत तौर पर राशि वसूल की जा सकती है.

दिलावर ने बुधवार को सचिवालय में कहा कि हमारा देश मजबूत और ताकतवर बने, इसके लिए हमको भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए. चाहे फिर वो ऑफिस में काम आने वाला समान हो या दैनिक जीवन में काम आने वाला समान हो. जहां तक संभव हो स्वदेशी सामान ही खरीदें. अगर बहुत ही जरूरी हो, तो ही विदेशी सामान खरीदें. दिलावर ने कहा कि इसीलिए मैंने भी अपने विभाग शिक्षा, पंचायत राज और संस्कृत विभाग में इसे लागू किया है. इन विभागों में स्वदेशी सामान ही खरीदा जाएगा.

दिलावर बोले, केवल स्वदेशी वस्तु ही खरीदें (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: शिक्षामंत्री ने दिए निर्देश, अतिवृष्टि की स्थिति में प्राथमिक स्कूल ले सकेंगे छुट्टी का निर्णय - EDUCATION MINISTER MADAN DILAWAR

हमारे देश में व्यापार कर दुश्मन का साथ देते हैं: मदन दिलावर ने कहा कि आज हमारे देश में चाहे कोलगेट हो, शेविंग ब्लेड हो, सब चीनी और विदेशी निर्मित सामान ही है. इसकी वजह से हमारे देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है. हमारा देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है और हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारे देश में व्यापार कर पैसा कमाने वाला चीन 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता है और उसको सहयोग करता है और हमें नुकसान पहुंचता है.

पढ़ें: टीचर्स की अश्लील हरकतों पर मदन दिलावर सख्त, अब बच्चे सीधे कर सकेंगे शिक्षा मंत्री को शिकायत! - APP FOR STUDENTS

महिलाओं से अपील, देश में निर्मित राखी ही खरीदें: दिलावर ने महिलाओं से भी अपील की है कि रक्षाबंधन के पर्व पर देश में निर्मित राखी ही खरीदें. विदेशी राखी नहीं खरीदें. इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और देश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा. दिलावर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहते हैं कि हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए. इसलिए हमारे देश को ताकत देने के लिए हम सबको देश में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए.