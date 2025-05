ETV Bharat / state

रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे DJ, भारत-पाकिस्तान टेंशन के बीच ड्रोन पर लगी रोक - BAN ON DRONES IN BHAGALPUR

जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने की बैठक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 11, 2025 at 1:31 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 1:41 PM IST 4 Min Read

भागलपुर: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच भागलपुर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. इसी क्रम में शादी समारोह या अन्य किसी भी आयोजन में बिना अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ाई जाएंगे. ड्रोन उड़ाने के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ड्रोन उड़ाया जा सकेगा. साथ ही पटाखे फोड़ने पर पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया गया है. रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे: दरअसल जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदय कांत ने बीते दिन अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की थी. इसी बीच निर्देश दिए गए कि शादी या अन्य कार्यक्रमों में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक रहेगी. दिन में किसी भी तरह के संगीत की आवाज को भी धीमा रखना होगा. नियमों का पालन ना करने पर होगी कार्रवाई: इसके अलावा बैठक में जिले के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाने, अफवाहों पर नजर रखने, जमाखोरी उत्पन्न ना होने देने और सभी पदाधिकारी को सचेत एवं सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, जिन लोगों द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत: जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में देश में उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए जिले के विश्वविद्यालय, रेलवे स्टेशन, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, गैस पाइपलाइन, समाहरणालय, बुढ़ानाथ मंदिर, बटेश्वर नाथ और कुप्पाघाट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत है. साथ ही सभी एसडीओ और एसडीपीओ पटाखे की दुकानों की जांच करें. सिविल डिफेंस इच्छुकों की सूची करें तैयार: डीएम नवल किशोर चौधरी ने निर्देश दिए कि जो लोग स्वेच्छा से सिविल डिफेंस में आने को तैयार हैं, उनकी सूची बनाई जाए. कहीं भी किसी चीज की जमाखोरी ना हो. इस पर आपूर्ति विभाग ध्यान दे. आपूर्ति विभाग समय से अनाजों का वितरण करवा दे.

