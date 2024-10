ETV Bharat / state

लखनऊ में खुले में कवाब और नॉनवेज पकाने पर रोक, होटल मालिक बोले होगा नुकसान - Ban on cooking non veg in open

सरकार के फैसले पर होटल कारोबारियों की प्रतिक्रिया ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: नॉनवेज के लिए दुनियाभर में मशहूर लखनऊ के होटलों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है. राजधानी के मांसाहारी होटलों में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा को लेकर खाद्य और रसद विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. जिसके मुताबिक अब किसी भी होटल के बाहर कच्चे या पके हुए मांस का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर होटल कारोबारियों में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है. लेकिन अधिकांश होटल मालिक सरकार के फैसले को सही ठहरा रहे हैं. लखनऊ के प्रसिद्ध 'मुबीन होटल' के मालिक यहया रिजवान ने इस एडवाइजरी का वेलकम करते हुए कहा कि, होटल के बाहर पके हुए मांस का प्रदर्शन करना सही नहीं है. अब हम अपने किचन में ही खाना रखेंगे और ग्राहकों को लुभाने के लिए एलईडी डिस्प्ले बोर्ड और बैनर का इस्तेमाल करेंगे. नॉनवेज होटलों पर सरकार सख्त (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, एक दूसरे होटल मालिक मोहम्मद तौकीर ने कहा कि, नए नियम से कारोबार पर असर पड़ेगा. उनके अनुसार, होटल के बाहर मांसाहारी खाना रखने से ग्राहक आकर्षित होते थे, लेकिन अब इसे रोकने से कारोबार में गिरावट आई है. खाद्य और रसद विभाग के सहायक आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने इस पूरी कार्रवाई पर कहा कि, सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी होटल मालिक बाहर मांस का प्रदर्शन नहीं करेगा. इससे ग्राहकों की सेहत पर भी खतरा होता है क्योंकि बाहर रखे मांस पर धूल-मिट्टी और कीटाणु बैठ जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. वहीं सरकार के एक्शन को ग्राहक सराह रहे हैं क्योंकि अब उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है.