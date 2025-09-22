यूपी में जातिगत रैलियों पर रोक; पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थलों से हटेगा जाति का उल्लेख
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है कि अब पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थलों पर जाति का उल्लेख नहीं होगा. इस फैसले का मकसद समाज में समानता को बढ़ावा देना और जाति आधारित भेदभाव को कम करना है.
उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि, पिछले कुछ समय से देश में जातिगत भेदभाव को लेकर कई सवाल उठ रहे थे. खासकर पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति का उल्लेख सामाजिक समरसता को प्रभावित करता था. इस पृष्ठभूमि में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को ऐसे कदम उठाने के लिए कहा था, जिससे जाति आधारित भेदभाव को रोका जा सके. इसी के तहत यह आदेश जारी किया गया है.
नए आदेश के अनुसार, अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट और अन्य पुलिस दस्तावेजों में जाति का उल्लेख पूरी तरह हटा दिया जाएगा. इसके बजाय माता-पिता के नाम दर्ज किए जाएंगे. साथ ही पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइनबोर्ड्स पर लिखे जातीय संकेत या नारे भी हटाए जाएंगे.सरकार ने जाति आधारित रैलियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. सोशल मीडिया पर भी ऐसी सामग्री पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती हो.
बताया कि एससी/एसटी एक्ट जैसे मामलों में जहां कानूनी रूप से जाति का उल्लेख जरूरी है, वहां यह नियम लागू नहीं होगा. इस आदेश को लागू करने के लिए पुलिस नियमावली में संशोधन किया जाएगा और एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की जाएगी. यह कदम सामाजिक एकता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे न केवल पुलिस प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि समाज में समानता का संदेश भी जाएगा। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
