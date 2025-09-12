ETV Bharat / state

कार्टून और क्यूट मूर्तियों पर प्रतिबंध, धमतरी में प्रशासन और दुर्गा पंडाल समितियों के बीच बनी गाइडलाइन

दुर्गा उत्सव समितियों के साथ प्रशासन ने बैठक की. इसमें व्यवस्ताओं के साथ मूर्तियों पर भी फैसले लिए गए.

कार्टून और क्यूट मूर्तियों पर प्रतिबंध
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 8:43 PM IST

धमतरी: 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है. इसे लेकर धमतरी में दुर्गा उत्सव समितियों की बैठक प्रशासन ने ली है. पंडालों में विराजने वाली दुर्गा माता की प्रतिमा पर बड़े निर्णय लिए गए हैं. प्रशासन की सख्त हिदायत है कि कार्टून और क्यूट मूर्ति स्थापना करना प्रतिबंधित रहेगा. स्थापना करने या बनाने पर कार्रवाई की जाएगी.

शांति से मनाने की अपील: प्रशासन का कहना है कि, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली मूर्ति नहीं बैठाई जाए. आगमन और विसर्जन को लेकर रूपरेखा बनाई गई है. बैठक एसडीएम, सीएसपी, कोतवाली टीआई ने ली. सभी ने शांतिपूर्ण ढंग से नवरात्र पर्व मनाने की अपील की है.

दुर्गा उत्सव समितियों के साथ प्रशासन ने बैठक की

रहेगी सख्त निगरानी: शहर में 20 सितंबर से माता की प्रतिमाओं का आगमन शुरू हो जाएगा. वहीं 1 और 2 अक्टूबर को दुर्गा माता की प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित है. साथ ही शहर के सभी वार्डों से दुर्गा माता की प्रतिमाएं शहर के सदर बाजार होते हुए बिलाई माता मंदिर के पास पहुंचेगी. इसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. वही पंडाल और विसर्जन में हुड़दंग मचाने वाले सामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी.

हमने पंडाल समितियों से कहा है कि सभी निर्धारित समय का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करें. दुर्गा पंडालों में कार्टून और क्यूट मूर्तियों को विराजमान ना किया जाए. जिससे किसी भी धार्मिक आस्थाओं पर ठेस ना पहुंचे- धमतरी एसडीएम पीयूष तिवारी

धमतरी में प्रशासन और दुर्गा पंडाल समितियों के बीच बनी गाइडलाइन

पुख्ता इंतजाम: जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिक निगम सभी मिलकर दुर्गा माता के विसर्जन के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं कर रहे हैं. इसमें विसर्जन स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था, माइक सेट, पेयजल व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई, विसर्जन कुंड निर्माण, टेबल-कुर्सी की उपलब्धता, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शामिल हैं.

इन घाटों में विसर्जन व्यवस्था: रुद्रेश्वर घाट एवं रूद्री में प्रतिमाओं के सुरक्षित विसर्जन के लिए क्रेन की व्यवस्था भी नगर निगम की ओर से की गई है. बैठक में अधिकारियों ने समिति सदस्यों से अपील की है कि वे प्रशासन को सहयोग करें ताकि दुर्गोत्सव सौहार्द, शांति एवं अनुशासन के साथ किया जा सके.

