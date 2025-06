ETV Bharat / state

ओखला में लैंडफिल साइट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल द्वारा Bamboo Plantation’ अभियान की शुरुआत - BAMBOO PLANTATION CAMPAIGN IN OKHLA

ओखला में लैंडफिल साइट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल ( ETV Bharat )

Published : June 6, 2025 at 11:35 PM IST | Updated : June 7, 2025 at 12:12 AM IST

नई दिल्ली: उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओखला लैंडफिल साइट पर कचरे की बायोमाइनिंग कर पुनः प्राप्त हुई भूमि पर वृक्षारोपण की शुरुआत की. इस अवसर पर दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा,दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी,मध्य क्षेत्र की अध्यक्षा योगिता सिंह,स्थानीय पार्षद सुगंधा बिधूड़ी,दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र,निगमायुक्त अश्वनी कुमार, अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल,मध्य क्षेत्र के उपायुक्त दिलखुश मीणा सहित दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. बांस 30% तक अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता: उपराज्यपाल ने कहा कि आज का बांस पौधारोपण का कार्यक्रम भले ही छोटा लगे किंतु इसका महत्व बहुत अधिक है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 3 वर्षों में 170000 बांस के पौधे लगाए गए हैं और आज के 8000 पौधे मिलकर यह संख्या 178000 हो जाती है. उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि बांस का पौधा दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए काफी उपयोगी है क्योंकि बांस 30% तक अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है. उन्होंने कहा कि बांस के पौधे को ज्यादा रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती एवं यह थोड़े से पानी में भी काफी तेजी से बढ़ता है. उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि आज लगाए गए यह पौधे 8 से 9 महीनों में 20 फुट तक पहुंच जाएंगे. उन्होंने कहा कि बांसेरा पार्क में 3 फीट के बांस के पौधे लगाए थे जोकि डेढ साल में 40 -42 फीट के हो गए हैं. उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि बांस की एक खास बात यह है कि अगर इस जमीन का उपयोग और किसी कार्य के लिए करना है तो बिना किसी मंजूरी के इसे काट सकते हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही यह क्षेत्र हरित क्षेत्र में बदल जाएगा. ओखला लैंडफिल साइट पर कूड़े के निस्तारण का कार्य: उपराज्यपाल ने कहा कि ओखला लैंडफिल साइट पर कूड़े के निस्तारण का कार्य कर रही एजेंसी ने बताया कि इस वर्ष दिसंबर माह तक लैंडफिल साइट पर मौजूद कचरे का निस्तारण कर इसे समतल कर दिया जाएगा लेकिन उन्होंने अनुरोध किया है कि यह कार्य 2 महीने पहले पूरा कर लिया जाए. उपराज्यपाल ने कहा कि पहले की सरकार के कार्यकाल में तीनों लैंडफिल साइट पर 11 ट्रामेल मशीन कार्य कर रही थी और कुल 6000 टन कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन होता था किंतु आज औसत 25000 टन कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस सरकार की भावना दिल्ली के इस कलंक को जल्द से जल्द हटाने की है.

