हजारीबाग में बालूशाही का हर कोई दीवाना, पदमा राजघराने से इसका संबंध!

हजारीबाग में बनने वाली बालूशाही की मांग दुर्गा पूजा के दौरान अचानक से बढ़ जाती है. लोग इस मिठाई को खूब पसंद करते हैं.

Padma royal family Balushahi
पदमा राजघराने की बालूशाही (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: तीज त्योहार के मौकों पर परंपरागत मिठाई की मांग बढ़ जाती है. लेकिन एक ऐसी मिठाई है जिसका इतिहास पदमा राजघराने से जुड़ा हुआ है. राज पाठ तो खत्म हो गया, लेकिन आज भी उस मिष्ठान की मिठास कम नहीं हुई है. दुर्गा पूजा के अवसर मिठाई की मांग बढ़ जाती है.

पदमा राजघराने से संबध रखती है बालूशाही

पूरे देश में दुर्गा उत्सव की धूम है. विजयादशमी के दिन मुंह मीठा करने की भी परंपरा रही है. जिस मिठास का ज्रिक ईटीवी भारत कर रहा है उसके तार पदमा राजघराने से जुड़े हुए हैं. हजारीबाग से लगभग 20 किलोमीटर दूर इचाक प्रखंड की बालूशाही की मिठास राजघराने के समय से जानी जाती है. आज भी इसका स्वाद बरकरार है.

हजारीबाग में बालूशाही का हर कोई दीवाना (Etv bharat)

राजघराने से बाहर निकली बालूशाही

इचाक पहुंचने के साथ ही इचाक मोड़ पर ही बालूशाही की कई दुकान दिखेगी. बालूशाही के बारे में कहा जाता है कि पदमा राजघराने के समय इस मिठाई को वहां के कारीगर बनाया करते थे, लेकिन धीरे-धीरे राजघराने से बालूशाही बाहर निकली और अब गांव में बिकती है. जिसमें विशेष रूप से दुर्गा पूजा के समय इसकी मांग और बढ़ जाती है.

HAZARIBAG SWEETS BALUSHAHI
हलवाई की दुकान में रखी बालूशाही (Etv bharat)

बेडौल जैसी दिखने वाली बालूशाही

बालूशाही को बनाने में मैदा, चीनी और सोडा की आवश्यकता पड़ती है. जिसे गर्म तेल में छाना जाता है. चीनी के पाग में डाल दिया जाता है. कुछ देर बाद पाग से निकालकर इसे बेचा जाता है. सुनने में तो यह बेहद आसान लगता है लेकिन बनाने में अगर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो बालूशाही का स्वाद खराब सकता है.

वहीं इस मिठाई के बारे में स्थानीय बताते हैं कि इसकी मांग ऐसी है कि जो भी व्यक्ति रांची-पटना रोड से गुजरता है वो इसका स्वाद जरूर चखता है. दुर्गा पूजा के समय गांव के लोग बालूशाही की खरीदारी करते हैं. धीरे-धीरे बालूशाही शहर में भी बनना शुरू हो गई है लेकिन इचाक की बालूशाही जैसा स्वाद और कहीं नहीं है.

