ETV Bharat / state

हजारीबाग में बालूशाही का हर कोई दीवाना, पदमा राजघराने से इसका संबंध!

हजारीबाग: तीज त्योहार के मौकों पर परंपरागत मिठाई की मांग बढ़ जाती है. लेकिन एक ऐसी मिठाई है जिसका इतिहास पदमा राजघराने से जुड़ा हुआ है. राज पाठ तो खत्म हो गया, लेकिन आज भी उस मिष्ठान की मिठास कम नहीं हुई है. दुर्गा पूजा के अवसर मिठाई की मांग बढ़ जाती है.

पदमा राजघराने से संबध रखती है बालूशाही

पूरे देश में दुर्गा उत्सव की धूम है. विजयादशमी के दिन मुंह मीठा करने की भी परंपरा रही है. जिस मिठास का ज्रिक ईटीवी भारत कर रहा है उसके तार पदमा राजघराने से जुड़े हुए हैं. हजारीबाग से लगभग 20 किलोमीटर दूर इचाक प्रखंड की बालूशाही की मिठास राजघराने के समय से जानी जाती है. आज भी इसका स्वाद बरकरार है.

हजारीबाग में बालूशाही का हर कोई दीवाना (Etv bharat)

राजघराने से बाहर निकली बालूशाही

इचाक पहुंचने के साथ ही इचाक मोड़ पर ही बालूशाही की कई दुकान दिखेगी. बालूशाही के बारे में कहा जाता है कि पदमा राजघराने के समय इस मिठाई को वहां के कारीगर बनाया करते थे, लेकिन धीरे-धीरे राजघराने से बालूशाही बाहर निकली और अब गांव में बिकती है. जिसमें विशेष रूप से दुर्गा पूजा के समय इसकी मांग और बढ़ जाती है.