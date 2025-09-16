ETV Bharat / state

बलरामपुर एसडीओपी पर दुष्कर्म का केस दर्ज, किराए पर रहने वाली महिला ने लगाया आरोप

एसडीओपी के खिलाफ दर्ज किए गए अपराध की पुष्टि आईजी सरगुजा ने की है.

बलरामपुर एसडीओपी (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : September 16, 2025 at 9:31 AM IST

Updated : September 16, 2025 at 10:19 AM IST

सरगुजा: बलरामपुर जिले में पदस्थ एसडीओपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. महिला ने एसडीओपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए सरगुजा आईजी से इस मामले की शिकायत की थी. जिसके बाद आईजी के निर्देश पर शून्य में अपराध कायम किया गया. अब इस प्रकरण को जांच व आगे की कार्रवाई के लिए रायपुर भेज दिया गया है. एसडीओपी के खिलाफ दर्ज किए गए अपराध की पुष्टि आईजी सरगुजा ने की है.

बलरामपुर एसडीओपी पर दुष्कर्म का आरोप: बलरामपुर जिले में पदस्थ एसडीओपी याकूब मेमन के खिलाफ महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला रायपुर की रहने वाली है और रायपुर में शिकायत की सुनवाई नहीं होने पर उसने सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई. सूत्रों के अनुसार महिला एसडीओपी याकूब मेमन के नया रायपुर स्थित निवास में किराए में रहती है और कुछ दिनों पहले देर रात उसने आईजी के पास पहुंचकर अपनी व्यथा बताई. इसके साथ ही महिला ने एसडीओपी पर अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है.

सरगुजा में शून्य पर केस दर्ज, रायपुर में होगी जांच: जिसके बाद आईजी दीपक झा के निर्देश पर पुलिस ने एसडीओपी के खिलाफ शून्य पर अपराध दर्ज कर रायपुर भेज दिया है. जहां इस एफआईआर को नम्बर कर जांच और आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में आईजी सरगुजा दीपक झा ने बताया कि "महिला की शिकायत के बाद एसडीओपी के खिलाफ शून्य पर अपराध कायम किया गया और रायपुर भेज दिया गया है. इस प्रकरण की नम्बरी रायपुर में करने के साथ ही जांच कार्रवाई की जाएगी".

Last Updated : September 16, 2025 at 10:19 AM IST

