बलरामपुर एसडीओपी पर दुष्कर्म का केस दर्ज, किराए पर रहने वाली महिला ने लगाया आरोप

सरगुजा: बलरामपुर जिले में पदस्थ एसडीओपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. महिला ने एसडीओपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए सरगुजा आईजी से इस मामले की शिकायत की थी. जिसके बाद आईजी के निर्देश पर शून्य में अपराध कायम किया गया. अब इस प्रकरण को जांच व आगे की कार्रवाई के लिए रायपुर भेज दिया गया है. एसडीओपी के खिलाफ दर्ज किए गए अपराध की पुष्टि आईजी सरगुजा ने की है.

बलरामपुर एसडीओपी पर दुष्कर्म का आरोप: बलरामपुर जिले में पदस्थ एसडीओपी याकूब मेमन के खिलाफ महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला रायपुर की रहने वाली है और रायपुर में शिकायत की सुनवाई नहीं होने पर उसने सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई. सूत्रों के अनुसार महिला एसडीओपी याकूब मेमन के नया रायपुर स्थित निवास में किराए में रहती है और कुछ दिनों पहले देर रात उसने आईजी के पास पहुंचकर अपनी व्यथा बताई. इसके साथ ही महिला ने एसडीओपी पर अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है.